AUTO

Bursa oferă adesea surprize, dar și lucruri aproape absurde, iar o companie auto din Vietnam, care s-a listat acum, a ajuns pentru puțin timp să valoreze 85 miliarde dolari. VinFast se numește compania, produce mașini electrice, vrea să cucerească piețele mondiale, dar până acum a livrat 19.000 de vehicule și nu a avut profit.

VinFast VF8 Foto: Shutterstock

VinFast se mișcă „too fast”?

VinFast, companie deținută de cel mai bogat om din Vietnam, s-a listat la New York, iar în prima zi de tranzacționare acțiunile au atins un maxim care însemna că este evaluată la 85 miliarde dolari, Spre comparație, Volkswagen Group are o capitalizare de 70 miliarde dolari, Ford are 48 mld, iar General Motors, 46 mld.

În prima zi s-au tranzacționat acțiuni VinFast în valoare de 185 miliarde dolari, sumă nu foarte mare, dacă ne gândim la capitalizare.

VinFast este deținută în proporție de 99% de către cel mai bogat om din Vietnam, Pham Nhat Vuong, prin intermediul Vingroup și a altor entități. VinFast a fost creată în 2017 și produce din 2019 SUV-uri electrice pe care le vinde în Vietnam și America de Nord și cu care are planuri mari pe piața din SUA, unde a livrat 3.000 de mașini până acum.

Șeful VinFast spune că producția ar putea ajunge la 50.000 de mașini în acest an.

Compania a lansat patru modele auto și a livrat doar 19.000 de mașini în scurta sa istorie, dar are mari speranțe pentru piața din SUA și ar vrea să se lanseze și în Europa, promițând primele showroom-uri la Paris și la Koln.

Un drum tare greu pentru vietnamezi

VinFast are un drum greu în față, fiindcă multe noi companii auto nu reușesc să producă mult, nu obțin finanțare suficientă și nu pot crește producția la nivelul la care să facă și profit. Cum a demonstrat și traseul Tesla Motors, durează ani buni până când un nou producător auto ajunge să fabrice sute de mii de mașini pe an.

Pentru unii investitori contează mult și faptul că această companie este din Vietnam, țară care este privită ca o alternativă viabilă pentru companiile care, din varii motive, nu mai pot produce așa de mult în China.

Mașinile VinFast au fost testate de jurnaliști din SUA, iar unele review-uri nu au fost prea încurajatoare, în timp ce altele au subliniat că trebuie să mai avem răbdare cu ei.

Piața americană este una foarte competitivă, clienții sunt pretențioși, iar numărul de modele electrice aflate la vânzare a crescut mult în ultimii trei ani.

VinFast a livrat 11.600 de mașini în primele șase luni ale anului și a avut pierderi de 1,4 miliarde dolari în ultimele nouă luni. Compania are datorii de 2,5 miliarde dolari.

Deși capitalizarea este uluitoare, VinFast este o companie de tip „low-float”, ceea ce înseamnă că sunt puține acțiuni de tranzacționat, doar 1,3 milioane, așa că valoarea acțiunilor va fi supusă unor variații puternice.

VinFast a intrat pe Nasdaq Global Select Market cu simbolul VFS, dar nu a fost o listare convențională, ci una de tip SPAC, ceea ce înseamnă că VinFast s-a folosit de o companie paravan, SPAC (special purpose acquisition company) pentru a se lista. Adesea, startup-urile folosesc SPAC-uri pentru a intra pe bursă mai repede și cu cheltuieli mai mici.

Alte noi companii auto, cum ar fi Lordstown Motors și Faraday Future, au intrat pe bursă cu ajutorul SPAC-urilor.

Surse: Bloomberg, BBC, AFP, Reuters