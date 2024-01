AUTO Joi, 18 Ianuarie 2024, 12:28

Piața mașinilor noi în UE a crescut cu 14% și electricele au depășit în premieră pragul de 1,5 milioane de mașini anul trecut. Dacia a ajuns la o cotă de piață record unde a existat și o marcă ce aproape și-a dublat vânzările. Ce brand-uri au scăzut și cine au fost campionii creșterilor?

Masini Foto: Vlad Ispas | Dreamstime.com

Înmatriculările de mașini noi în UE au crescut de la 9,25 milioane unități în 2022, la 10,5 milioane anul trecut. Creșterea puternică a fost la electrice: de la 1,12 milioane, la 1,53 milioane.

La grupuri auto, Volkswagen are 26% din piață, Stellantis are aproape 18%, iar Renault. spre 11%. La mărci, Volkswagen are 10,9% din piață, Toyota are 6,5%, Renault are 6%, iar BMW, 5,6%. Dacia a ajuns la o cotă de 4,9%, cu cele 519.000 de mașini livrate în UE.

Ce mărci au crescut cel mai mult anul trecut? Tesla Motors a urcat cu 89%, până la 279.000 de mașini, iar Suzuki a urcat cu 43%. Alfa Romeo și-a sporit vânzările cu 56%, la fel și Lexus, dar acestea sunt mărci cu mai puțin de un procent cotă de piață.

Cupra a avut vânzări cu 36% mai mari, iar Jeep, cu 23% mai mari. Mazda a avut volume cu 34% peste 2022, iar smart, cu 35%.

Dintre mărcile de volum, Skoda a urcat cu 26%, la 580.000 de mașini, cu un procent similar crescând și Nissan (spre 195.000).

Ce mărci de volum au scăzut? Fiat și Citroen s-au dus în jos cu 2-3%, iar Ford a scăzut cu 4,6%. Două mărci mai mici au avut scăderi importante: Mitsubishi (-25%) și Honda (-18%

Sursa foto: Dreamstime.com