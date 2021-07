Impactul politicilor ESG: Cum sunt influențate deciziile de investiții de oportunitățile și riscurile generate de politicile de mediu, sociale și de guvernanță corporativă

Articol susținut de PwC România

În ultimii șapte ani, importanța politicilor ESG în deciziile fondurilor de investiții a luat avânt. Aproape trei sferturi (72%) dintre respondenții la un sondaj global realizat de PwC arată că întotdeauna, în etapa de pre achiziție, analizează companiile țintă din punct de vedere al riscurilor și oportunităților ESG. De asemenea, 56% au refuzat încheierea de parteneriate sau investiții, din motive legate de ESG, potrivit sondajului " The Global Private Equity Responsible Investment " care a analizat investițiile responsabile a 209 fonduri/companii de investiții din 35 de țări.Criza din ultimele 18 luni a fost un semnal puternic de alarmă pentru întreaga lume: pentru a preveni alte pandemii și pentru a reduce riscurile cauzate de schimbările climatice, firmele sunt nevoite să construiască o societate echitabilă și sustenabilă, dar care să genereze și creștere. Iar miza este mare. Doar la nivelul anului 2018, investițiile durabile, categorie care include și investițiile de tip ESG, ajunseseră la peste 30 trilioane de dolari pe primele cinci piețe de capital la nivel global.Raportul PwC arată că politicile ESG au trecut astfel de la etapa incipientă în care reprezentau un produs specializat destinat unui grup restrâns de investitori, la etapa actuală în care aceste acțiuni s-au transformat într-un cadru general care influențează gândirea strategică a întregii companii. 56% dintre respondenți au declarat că ESG se află pe agenda consiliilor de administrație cel puțin o dată pe an, în creștere de la 35% în 2019, iar 15% au spus că a fost discutat la toate ședințele consiliului.Studiul PwC mai arată că fondurile de investiții care plasează ESG în centrul strategiei lor de afaceri vor fi deschizătoare de drumuri în noua economie durabilă. Astfel, 65% dintre respondenții sondajului au dezvoltat o investiție responsabilă sau o politică ESG și au dezvoltat instrumentele pentru implementarea acesteia.ESG are astfel o influență crescândă asupra strategiei de afaceri pe tot parcursul ciclului de viață a tranzacțiilor și în cadrul portofoliilor. Fondurile de investiții folosesc criteriile ESG nu doar pentru a evalua riscurile și pentru a identifica oportunități de creare a valorii, ci și pentru a-și gestiona portofoliul și, în cele din urmă, pentru a avea un exit de succes.Articol semnat de Monica Movileanu, Partener PwC România și Cristina Angheluță, Senior Manager PwC România​