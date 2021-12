Raport PwC: S-a triplat valoarea investițiilor în tehnologii care reduc emisiile de carbon, dar cu impact încă destul de mic

Articol susținut de PwC România

Investițiile fondurilor de private equity și ale celor de capital de risc (venture capital) în tehnologii și soluții pentru reducerea emisiilor de carbon au crescut cu 210% în perioada octombrie 2020 - iulie 2021, la 87,5 miliarde dolari, comparativ cu perioada similară anterioară, arată raportul global PwC State of Climate Tech 2021. Acesta notează însă că mare parte din investiții sunt orientate spre soluții care reprezintă doar 20% din potențialul de decarbonizare.





”Investițiile au urcat exponențial în ultimul an ca urmare a creșterii angajamentului companiilor pentru politici ESG și adoptarea de strategii net zero, dar și a reglementărilor mai stricte în domeniu. Tehnologia și inovația vor avea un rol esențial în accelerarea decarbonizării, inclusiv pentru marii contributori la emisiile CO2 - transportul, energia, industria și sectorul alimentar -, care împreună reprezintă peste 50% din emisiile globale de carbon. În ultimul an și jumătate, fondurile de investiții au alocat mare parte din fonduri către tehnologii de reducere a emisiilor, dar este necesar ca și cei mai mari contributori la emisiile globale să investească mai mult, sumele alocate în prezent fiind insuficiente”, a explicat Gabriel Voicilă, Partener Tehnologie PwC România.





Sectorul mobilității continuă să atragă cele mai mari finanțări, deoarece vehiculele electrice, micro-mobilitatea și alte modele inovatoare de transport au atras interesul investitorilor. Totuși și în acest sector investițiile sunt orientate încă spre tehnologii care nu au neapărat cel mai mare impact asupra emisiilor.





De exemplu, vehiculele electrice cu baterii (BEV) reprezintă doar 3% din potențialul total de reducere a emisiilor până în 2050, dar au primit 60% din finanțarea totală între 2013 și S1 2021. Deși extinderea utilizării vehiculelor electrice este esențială pentru strategiile de decarbonare a transporturilor, există oportunitatea de a investi în sectoare și tehnologii cu potențial mai mare de reducere a emisiilor.





Alte constatări ale raportului

Dimensiunea medie a tranzacțiilor în domeniul tehnologiei climatice aproape s-a cvadruplat în primul trimestru din 2021, la 96 de milioane de dolari, de la 27 de milioane de dolari cu un an înainte.

Aproximativ 1.600 de investitori au fost activi în în primele șase luni ale anului, comparativ cu mai puțin de 900 de investitori activi în S1 2020.

Au fost identificate peste 3.000 de startup-uri de tehnologie climatică.

A existat, de asemenea, o creștere semnificativă a investițiilor climate tech în industrie, producție și managementul resurselor.

Primele cinci tehnologii care reprezintă peste 80% din potențialul viitor de reducere a emisiilor includ: energia solară, energia eoliană, tehnologia deșeurilor alimentare, producția de hidrogen verde și alimente alternative.

Statele Unite deține poziția de lider în investițiile în tehnologia climatică, atrăgând aproape 65% din total (56,6 miliarde dolari). Pe locul secund se situează Europa, cu 18,3 miliarde dolari, determinată de o creștere de aproape 500% (494%) în sectorul mobilității și transporturilor, iar pe trei China, cu 9 miliarde dolari.