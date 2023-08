Articol susținut de PwC România Luni, 28 August 2023, 10:55

PwC România

PwC România promovează, începând cu 1 septembrie, nouă directori în cadrul serviciilor de Consultanță fiscală și juridică, Audit și Consultanță pentru Afaceri.

”PwC România a încheiat cu succes anul financiar, reconfirmând poziția de leader pe piața serviciilor de consultanță și oferind, astfel, noi oportunități de dezvoltare profesională pentru echipa noastră. În numele partenerilor, le mulțumesc tuturor colegilor pentru rezultatele excelente și îi felicit pe directorii promovați pentru contribuția valoroasă la succesul clienților noștri și al echipei”, a declarat Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner PwC România.

Alexandru Podariu și Cristina Rusen devin directori în practica de Consultanță pentru Afaceri, Alin Dăgădiță, Georgiana Dobre, Ioana Radu, Monica Popescu, Raluca Spătăruc, Sergiu Ștefea vor fi directori în cadrul serviciilor de audit, iar Bogdan Cârpă-veche în consultanță fiscală și juridică.

”​Mă bucur că prin aceste promovări le oferim colegilor noștri recunoașterea meritată pentru performanța remarcabilă. Am convingerea că acest pas foarte important în carieră le va deschide noi oportunități pentru a evolua la cele mai înalte standarde profesionale”, a spus Mihai Anița, Liderul departamentului de Audit, PwC România.

”Sunt mândru de colegii noștri care au demonstrat calități profesionale deosebite și sunt convins că vor continua să aibă un impact semnificativ atât pentru dezvoltarea serviciilor noastre, cât și a clienților noștri”, a arătat Daniel Anghel, Liderul serviciilor fiscale și juridice PwC România.

Alexandru Podariu are o experiență profesională de peste 15 ani în domeniul implementării SAP și, de asemenea, în planificare și producție în industria băuturilor răcoritoare. Este responsabil pentru un spectru larg de activități în domeniul managementului de proiect și al strategiei digitale, inclusiv consultanță de afaceri, analiza cerințelor și evaluarea furnizorilor, implementări și lansări IT, managementul schimbării organizaționale și transformarea strategică a afacerilor pe piața locală și europeană. Alexandru se concentrează în special pe sprijinirea clienților în procesul de transformare digitală.

Cristina Rusen s-a alăturat echipei Valuation & Economics a PwC România în anul 2008. De-a lungul timpului, a fost implicată în numeroase proiecte, pe diferite teme și industrii, precum: evaluarea afacerilor, studii de fezabilitate financiară, studii în domeniul energiei, testul investitorului privat, alocarea prețului de achiziție pentru sectorul bancar, asistență în întocmirea proiecțiilor financiare. Este membră a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) și a ACCA UK.

Alin Dăgădiță coordonează echipa de Digital Identity (DI). Având mai mult de 15 ani experiență în Securitatea Informației, dintre care 12 în Managementul Identității (IAM), a făcut parte din mai multe echipe internaționale și a livrat numeroase proiecte în zona de DI începând cu partea de Strategie, Execuție/Implementare și chiar Managed Services pentru clienți din EMEA din sectoare precum: Servicii Financiare, Telecomunicații, Retail, Energie și Utilități.

Georgiana Dobre face parte din Broader Assurance Services (BAS) din PwC România, are o experiență de peste 14 ani în GRC și servicii de audit intern, risc și controale. Obiectivul ei principal este să aducă inovație, să impulsioneze transformarea în zona GRC și a Controalelor Interne, care va permite creșterea valorii serviciilor pe care PwC le oferă clienților săi.

Ioana Radu va fi director în cadrul departamentului de audit. Ea are o experiență vastă în practica de audit, atât în audituri externe, cât și interne, cu un accent deosebit pe auditurile centrelor de servicii partajate. Cunoștințele sale acoperă o gamă largă de domenii, cum ar fi ISA și PCAOB, alături de standardele românești de contabilitate, IFRS, US GAAP și alte cadre de raportare de grup. Este membră ACCA și a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Monica Popescu lucrează în cadrul practicii de Piețe de Capital și Servicii de Consultanță Contabilă (CMAAS), pentru clienti din industria financiar-bancară. Este absolventă a Facultății de Contabilitate și Informatica de Gestiune din cadrul ASE București si a Facultății de Matematică Informatică din cadrul Universității București, și are un doctorat în Contabilitate. Este membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) si deține certificarea ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Raluca Spătăruc are o experiență de aproape 13 ani în audit, din care 9 ani în PwC Romania, fiind specializată în audituri de SSC și US GAAP. A absolvit cursurile Academiei de Studii Economice (licență și masterat în Contabilitate, Audit și Informatică de gestiune) și este membru ACCA din 2018.

Sergiu Ștefea coordonează departamentul de audit al biroului din Timișoara. Experiența sa include auditul situațiilor financiare, realizate în conformitate cu normele statutare românești, US GAAP, IFRS și alte standarde de raportare de grup. În plus, Sergiu a participat într-un secondment de trei ani la biroul PwC din New York. Este absolvent al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara și absolvent ASPAAS.

Bogdan Cârpă-veche a absolvit Facultatea de Drept și Științe Administrative și are o diplomă de master în Resurse Umane și Comunicare Managerială. S-a alăturat PwC România în anul 2011, după o experiență de peste 8 ani în administrația publică centrală. Este responsabil de coordonarea serviciilor de asistență fiscală destinate persoanelor fizice pentru clienți mari din sectorul energiei, financiar sau retail, fiind implicat în proiecte de consultanță privind regimul fiscal aplicabil veniturilor persoanelor fizice, precum impozitarea veniturilor salariale, investiții sau rezidența fiscală.

