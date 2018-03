[P] ​​Kaufland România își dotează magazinele cu automate de reciclare a ambalajelor și răsplătește clienții care le folosesc

Recipientele introduse trebuie să fie cât mai curate și nedeteriorate pentru a fi acceptate de aparat;

Recipientele depuse trebuie să fie goale;

Aparatul eliberează cupon valoric de discount numai pentru recipiente depuse în multiplu de cinci; la mai puțin de cinci ambalaje, automatul eliberează un cupon fără valoare;

Clientul poate depune orice combinație din cele trei tipuri de ambalaje acceptate – PET, sticlă sau Aluminiu;

Clientul poate utiliza mai multe cupoane pe același bon fiscal de cumpărături, dar fiecare cupon poate fi folosit în combinație cu un singur produs;

Aparatele sunt tip self-service și, oferită sub formă de cupon de reducere ce poate fi folosit în magazin. Astfel, la fiecare cinci ambalaje depuse, indiferent de tipul lor, aparatul va elibera automat un cupon de discount la achiziționarea unor produse selectate în acest sens.În prezent, automatele de reciclare sunt instalate în, respectiv din cartierele Basarab (bdul Orhideelor, nr. 46), Pantelimon (șos. Pantelimon) și Militari (str. Valea Cascadelor), proiectul urmând să fie extins în întreaga rețea națională, în funcție de spațiul disponibil din fiecare parcare.Prin instalarea aparatelor automate de reciclare a ambalajelor în magazine, Kaufland România contribuie la demersurile de reducere a poluării și încurajează clienții să adopte o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător."Sustenabilitatea este parte din ADN-ul companiei Kaufland și de aceea suntem permanent preocupați să găsim noi și noi soluții de a eficientiza procesele, luând în calcul toți pilonii sustenabilității – mediu, social și economic. Reciclarea deșeurilor reprezintă un mod important de a limita emisiile de CO2 și de a reduce poluarea, un scop esențial pe agenda noastră și pentru care avem tot mai multe inițiative", a declaratProiectul este inițiat și derulat 100% de către compania Kaufland România și aduce tehnologia de ultimă generație în slujba mediului înconjurător.Aparatele sunt sub formă de containere complet tehnologizate și au o capacitate mare de procesare a ambalajelor de până la 60 de recipiente pe minut. Clienții pot introduce recipientele într-o ordine aleatorie în aparat, iar acesta le identifică, le sorteză automat și le direcționează în pubela alocată fiecărui tip de material. Imediat ce clienții depun ambalajul în automat, acesta scanează materialul și eliberează cuponul. Aparatele sunt dotate cu senzori de măsurare a gradului de umplere, senzori de mișcare, camere de supraveghere și linie de sortare.Containerele corespund celor mai riguroase standarde de mediu și calitate, având certificările: ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calității, SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu, OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Operaționale, SR EN 1090-2+A1:2012 privind Controlul Producției în Fabrică.Proiectul se subscrie eforturilor companiei de a limita poluarea și de a crea programe cu impact benefic pentru mediul înconjurător, printre care se numără și infrastructura de colectare selectivă din magazine pentru ulei și baterii uzate. Kaufland România este unul dintre cei mai importanți susținători ai ONG-ului Let’s Do It, Romania!, sprijinind acțiunile de curățare a deșeurilor din întreaga țară. Tot din dorința de a crea soluții eco pentru România și de a reduce poluarea, Kaufland este prima companie care a pus la dispoziția clienților săi o rețea publică de încărcare rapidă a mașinilor electrice în parcările sale din întreaga țară, oferind autonomie în deplasare celor care conduc eco. Mai mult, compania și-a asumat să suporte toate costurile de alimentare pentru cei care folosesc mașini electrice și au astfel grijă față de mediul înconjurător la rândul lor.