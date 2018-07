[P] Cu siguranță ți-ai dori să te angajezi la Auchan! Iată motivele!

“Oamenii reprezintă cel mai valoros activ al companiei. „Mă simt bine”, „Mă realizez”, „Contribuția mea contează” – acestea sunt cele mai importante trei provocări la care Auchan Retail România își propune să răspundă pentru angajații săi, în prezent și în anii ce urmează. „Auchan schimbă viața” este noua viziune asumată de Auchan Retail în toate țările în care activează și a fost construită în jurul a trei valori: încredere, deschidere, excelență.” spune Aurelia Mihai, Responsabil Dezvoltare Resurse Umane în cadrul Auchan Retail România.





În plus, deschiderea unui Shared Service IT în România, care va funcționa în suportul țărilor unde Auchan este prezent, va oferi celor care se vor alătura echipei oportunitatea de a-și construi o carieră de succes în domeniul IT.





Beneficii și programe de dezvoltare profesională





Atmosfera în echipă și mediul de lucru





“Din răspunsurile primite de la angajații noștri, atât din magazine cât și din servicii centrale, observăm că unul dintre cele mai frecvente aspecte pozitive menționate se referă la faptul că oamenii se simt bine și vin cu plăcere la muncă, iar stilul de relaționare și comunicare este deschis, relaxat, autentic. Oamenii se simt liberi să fie ei înșiși, să glumească, să întrebe, să obiecteze, să vina cu idei și să încerce lucruri noi” adaugă Aurelia Mihai, Responsabil Dezvoltare Resurse Umane.





Auchan Retail România este o companie românească, parte a grupului internațional Auchan Retail. Cu peste 10.000 de angajați, Auchan este unul dintre cei mai mari angajatori din țară. Primul magazin din Romania a fost deschis în anul 2006, în cartierul bucureștean Titan.

În 2018, peste 2.000 de persoane se vor alătura echipelor Auchan, în România. Printre rolurile disponibile în magazinele din țară se numără: operator vânzări polivalent, casier, lucrător comercial, recepționist, agent de securitate, profesionist produse proaspete, manager de segment și de departament, manager de servicii (tehnic, recepție marfă, calitate, resurse umane, etc).Se fac angajări și pentru Sediul Central: profesioniști în domeniul finanțe-contabilitate, achiziții, supply-chain, IT, marketing și resurse umane au posibilitatea să aleagă dintr-o paletă diversă de roluri entry, middle și chiar senior management în aceste domenii, dată fiind dezvoltarea accelerată a companiei și dinamica domeniului retail în România.Lista beneficiilor pentru angajați include 2 zile de concediu în plus (23 de zile libere anual în loc de 21), tichete de masă, primă de vacanță, primă pentru rezultate, asigurare medicală și de viață (la trei luni de la angajare, asigurarea de sănătate acoperă inclusiv servicii de spitalizare, intervenții chirurgicale, analize și consultații). Lista e completată de o asigurare pentru servicii stomatologice, cursuri de formare profesională și dezvoltare personală, spații de lucru ergonomice precum și spații de relaxare.Poate cel mai important lucru pentru a veni cu plăcere la serviciu, atmosfera interumană, este în mod deosebit apreciată de angajații Auchan, după cum reiese din cercetările interne.