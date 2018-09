[P] Casa pe care o cauți se află cu siguranță între cele 22.000 de locuințe de la Imobliarium

Ediția cu numărul 4 a târgului, aduce dublul ofertelor prezentate la prima ediție, din mai 2017 atât la nivel de dezvoltatorilor - expozanți, cât și ca număr de ansambluri și locuințe disponibile. Cei peste 5.000 de vizitatori așteptați la Imobliarium vor putea alege locuința dorită dintr-o ofertă de 88 de ansambluri, cu peste 22.000 de locuințe, puse la dispoziție de 62 de dezvoltatori imobiliari cu tradiție.Nici din perspectiva compartimentării și dimensiunii oferta nu este mai prejos, la Imobiliarium fiind disponibile atât apartamente cu 2, 3 și 4+ camere, aflate în preferințele a trei sferturi din cumpărători, cât și case, preferate de un sfert din cei care aleg să-ți cumpere o locuință. Diversitatea la Imobiliarium este prezentă inclusiv când ne referim la tipologiile constructive, la târg fiind prezentate locuințe tradiționale (90% din total), pasive (7%), active (2%) sau alte tipologii (1%), cum sunt casele de cânepă propuse de unul dintre dezvoltatori. Cert este că tendința de a trece la tehnologii sau soluții mai "verzi" - eco, eficiente energetic, smart etc. - este tot mai prezentă.Evoluția pieței imobiliare în această perioadă a influențat dezvoltarea târgului de la an la an. Printre cele mai semnificative schimbări s-au produs la nivelul prețurilor solicitate și oferite, precum și al preferințelor la achiziție. Astfel, bugetul mediu/ cumpărător a crescut cu peste 5.000 de euro în acest interval temporar, ajungând până la 86.700 de euro anul acesta, concomitent cu evoluția prețului mediu/ mp, care a cunoscut o creștere de până la 15% față de 2016, până la 1150 euro/ mp. Totodată, dacă la prima ediție a Imobiliarium cumpărătorii erau interesanți cu preponderență de locuințele din Vest, urmate de zona de Est, Sud și Nord, în prezent topul preferințelor este ocupat de zona de Nord, respectiv Ilfov, Vest, Est.De la prima ediție, când a prezentat locuințe ce însumau 690.670 mp, Imobiliarium s-a extins până la 1,8 milioane de mp de spații puse la dispoziția cumpărătorilor, toate situate în Capitală sau în proximitatea acesteia, dar și din staținile montane sau de pe litoral.Evenimentul este printre puținele ancorate în realitatea tehnologică a momentului, vizitatorii având posibilitatea să-și vizualizeze viitoare locuință sau chiar împrejurimile, prin ochelarii de realitate viturală (VR) disponibili pentru fiecare dintre cele 88 de ansambluri.Intrarea este gratuită doar pentru persoanele care se înregistreaza pe www.imobiliarium.ro până joi, 11 octombrie, inclusiv. Automat, aceștia vor intra și în tragerea la sorți pentru noul Samsung Galaxy S9. În perioada evenimentului, 12-14 octombrie, vizitatorii care nu dețin codul primit online vor achita contravaloarea unui bilet, respectiv 10 lei.Imobiliarium este un eveniment marca Universum Events Partener principal Storia.ro Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale de comunicare www.imobiliarium.ro și Facebook.com/imobiliarium