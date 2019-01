Un fost manager de la Volkswagen va încasa 2.100 euro/zi pensie de serviciu

Corespondenţă din Germania

Heizmann -care a intrat la VW în 1991, cu BA inginereasc din 1975 și doctorat onorific în 2010-, a fost mai degrabă genul low-profile, însă a urcat pe poziția de manager pe relația China, de unde iese, în ianuarie 2019, la pensie. Potrivit raportului anual al companiei, el va primi ca pensie de serviciu 70% din salariul sau de bază din 2016, adică 64.000 de euro pe lună. În plus, el va avea pe viață un automobil de serviciu, de la VW.La întrebarea adresată de BamS concernului auto, purtătorul de cuvânt al acestuia nu a vrut să comenteze cazul, spunând doar că sistemul de pensii de serviciu al VW a fost complet reformat. „Pentru membrii consiliului de administrație al căror mandat începe după 24 februarie 2017, procentul pensiei de firmă a fost redus la 40% din retribuția de bază“, a precizat acesta.Am zice că e un pas. Să nu uităm însă că VW a fost cap de afiș în scandalul Dieselgate, cu softurile manipulatoare de noxe ieșite din eșapamentul mașinilor care își fac reclamă ca fiind „Das Auto“, adică „MAȘINA“. Iar scandalul încă nu s-a încheiat, are reverberații și la alți producători, multe procese fiind încă pe rol.Degeaba! Potrivit Bloomberg, „Prof. Jochem Heizmann, CEO și President of Volkswagen Group China din 2012“, a avut (n.r. în anul de scandal încă nestins 2017), un salariu de 1.361.278 euro și încă pe atâta bonus de performanță, plus încă aproape 200.000 euro „alte compensații“. În total, e vorba de 2.901.145 euro pe an.Se vede că achizitorii chinezi nu sunt așa sensibili la emisiile poluante, prin urmare grupul VW China sub conducerea lui Heizmann a făcut treaba bună, recompensată pe măsură.Dar să vedem care sunt și alți pensionari germani de top, foști manageri de top, după cum au fost ei listați de Focus.de, din sursa Handelsblatt. În urma lui Heizmann -a cărui pensie va fi 13,7 milioane euro pe an-, pe locul 10 se află Kurt Bock, fost președinte al CA al BASF, cu 13,2 milioane de euro pensie anuală. Michael Diekman, de la Allianz, încasează și el ca Heizmann, devansat de Nikolaus von Bombard, de la asigurări/reasigurari Munich Re, cu 14,5 milioane euro.Pe locurile 6 și 5 se află Johannes Teyssen de la concernul energetic E.ON și Hans Dieter Pötsch de la Volkswagen AG, cu peste 16 mil. €/an. Locurile 4 și 3 le ocupă tot VW, cu pensionarii Horst Neumann și Martin Winterkorn (17,5, respectiv 22,1 mil. €/an). Locul al doilea și l-a asigurat Martin Zetsche de la Daimler, cu 29,9 mil. €, în timp ce premiantul întâi este Hartmut Retzlaff, de la concernul farmaceutic STADA, cu 35,3 milioane de euro anual.