Facebook mărește salariul minim la 20$ pe oră pentru angajații din SUA

Facebook a anunțat luni că va mări salariul minim pentru toți muncitorii americani, ca urmare a creșterii costurilor de trai. Compania a majorat salariul minim la 20 de dolari pe oră în San Francisco, New York și Washington DC și la $ 18 pe oră în Seattle, angajații care se vor ocupa de revizuirea conținutului primind până la 22$ pe oră, potrivit Reuters.Reprezentanții au spus că un salariu minim de 15 dolari pe oră nu ar răspunde acum nici măcar nevoilor lucrătorilor pe care îi angajează prin contractori intermediari ca bucătari, agenți de curățenie, agenți de pază sau șoferi.Pentru angajații care se vor ocupa de revizuirea conținutului, compania va plăti cu cel puțin 22$ pe oră pentru zonele New York și Washington DC, 20 de dolari pe oră celor care locuiesc în Seattle și 18 dolari pe oră în toate celelalte zone metropolitane în Statele Unite."După ce am analizat o serie de factori ne angajăm la un standard mai ridicat care să reflecte mai bine costurile locale de trai", a declarat gigantul într-o postare pe blog.Anul trecut, Amazon.com Inc și-a majorat salariul minim la 15 dolari pe oră după ce sa confruntat cu critici în ceea ce privește salariile și condițiile de muncă.