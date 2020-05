[P] Cei mai buni dintre noi pleacă primii...

​Iar unul dintre acești oameni buni, Stelian Chiforescu, colegul si prietenul nostru drag și partener de 28 de ani a plecat mult prea devreme dintre noi, nedrept de devreme.





Vestea plecării sale neașteptate ne-a îndurerat și întristat profund pe toți cei care am avut onoarea și bucuria de a-l cunoaște personal și de a lucra alături de dumnealui. Ne vedem nevoiți să recunoaștem că uneori cuvintele sunt de prisos și oricât de bine alese ar fi, acestea nu reușesc să transmită golul imens pe care plecarea sa l-a lăsat în sufletele fiecăruia dintre noi.





Dorim să ne exprimăm sincerele regrete familiei îndurerate pentru pierderea unui soț și tată atât de iubitor și dedicat. Vă suntem alături cu inima, gândurile de bine și rugăciunile noastre. Împreună vom păstra mereu vie amintirea acestui om extraordinar care ne-a dăruit tuturor atât de multe, care mi-a facut onoarea sa fiu Nașul fiicei sale Elena, consolidând astfel legaturile sufletești și de familie pe întreaga viata !





Soț, tată, antreprenor, manager, coleg, prieten, dar mai presus de toate OM. Un om a cărui verb în viață a fost cu siguranță ”a construi”, „a sistematiza”, „a realiza”. Și a reușit să construiască multe. A fost alături de mine, atunci când am decis sa punem primele cărămizi la bazele afacerilor noastre in anul 1992 la nivel național, dintre care aș aminti Dorna Apemin, LaDorna Lactate și AQUA Carpatica al cărui prim vice-președinte a fost de la inceput până la finalul vieții sale. Și pentru că avea o forță extraordinară de a dărui, prin toate acțiunile și inițiativele sale a contribuit activ la dezvoltarea comunității din zona Dornelor, comunitate din care era atât de mândru că face parte. A fost preocupat de bunul mers al societății, iar ușa sa a fost mereu deschisă pentru cei care au avut nevoie de ajutor, fiind implicat în numeroase proiecte caritabile si religioase. Mănăstirea Putna și schitul „12 Apostoli” sunt mărturie a acestui fapt. Un leader înnăscut, cu o energie debordantă și multă inteligenta a reușit să construiască echipe puternice și eficiente la toate unitățile de producție pe care le-am realizat. Îl găseai întotdeauna în mijlocul oamenilor, un om de acțiune, neobosit și pus pe fapte mari, dar care era extrem de empatic și atent la nevoile celor din jur. Așa am reușit să construim mai mult decât echipe, să legam prietenii și să construim o adevărată familie din care a făcut parte mai mult de 28 de ani, fiind un pilon de rezistență pe care te puteai baza cu toată încrederea.





Am pierdut un om extrem de valoros căruia îi datorăm multe, dar mai ales profunda noastră recunoștință pentru toate lucrurile mărețe pe care le-a realizat de-a lungul vieții sale. Pentru toată munca, implicarea, efortul, determinarea, perseverența, dar mai ales dedicarea dorim să îi mulțumim. Prin puterea exemplului său ne-a învățat să fim dedicați muncii și pasiunilor noastre, eficienți în proiectele noastre de amploare, dar mereu modești, chiar și în fața celor mai mari reușite, mai buni în tot ceea ce facem, mai atenți cu cei din jur, dar mai ales mărinimoși.





Nu am niciun dubiu:



-Industria Alimentara din Romania a pierdut un om puternic



- Bucovina si Tara Dornelor a pierdut un OM bun si valoros



- Valvis Holding a pierdut un conducator extraordinar



- Familia Chiforescu a pierdut un sot si un tata dedicat si iubitor



- Iar eu personal am pierdut si un partener si un prieten si un frate de suflet timp de 28 de ani de viata





Celui care atât prin valoarea sa profesională, dar mai ales prin cea umană a contribuit în mod esențial la ceea ce noi astăzi numim cu mândrie Carpathian Springs / Valvis Holding, dorim să îi aducem un ultim omagiu.





Pentru tot ce am construit împreună de-o viață: visuri, planuri, branduri, prietenie și familie, iti mulțumim Stelică!







Călătorie bună spre Rai, Stelian Chiforescu, fratele meu!







Și n-am să uit Stelică ce mi-ai spus cu optimism cu numai 30 de minute înainte de a pleca atât de subit dintre noi : „Yanni, un coleg de salon, de altfel ateu, mi-a dat dovada: „Exista viața după moarte!”.





Stelică, nu ne uita, pune o vorba buna pentru noi... Noi te vom iubi mereu!!



În numele întregii echipe AQUA Carpatica -Domenii Samburesti -Dorna Agri - și Valvis Holding,







JEAN VALVIS



Președinte, Director – General



Partener de afaceri



Prieten



Frate de suflet