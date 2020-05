O schemă de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie a fost reaprobată de Guvern după jumătate de an

Mai exact, în decembrie, Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea consumatorilor industriali de energie din 15 domenii prin intermediul certificatelor de emisii de CO2. Urmau ca aproximativ 170 companii din industria românească va primi ajutor de stat în valoare de 331 milioane euro timp de trei ani.Schema necesita aprobarea Comisiei Europene. Aprobarea a fost dată pe 8 mai 2020, dar pentru un buget provizoriu de aproximativ 291 de milioane de euro, în perioada perioada 2019-2020. Potrivit Comisiei, vor beneficia de ajutor companiile active în România în sectoarele care se confruntă cu costurile semnificative ale electricităţii şi care sunt în mod special expuse la concurenţa internaţională."Astăzi am aprobat o ordonanţă de urgenţă cu privire la susţinerea marilor consumatori de energie. Este vorba de modificarea ordonanţei 81 aprobată anul trecut în decembrie. O ordonanţă care permitea susţinerea a 15 ramuri din industrie. Repet, deci producătorii români care au angajaţi direct şi indirect peste 100.000 de salariaţi, unde exista un risc foarte mare de relocare", a declarat ministrul Popescu.El a precizat că schema a fost transpusă din nou în ordonanţă de urgenţă, urmând să fie publicat caietul de sarcini şi ghidul solicitantului prin ordin al ministrului în termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţei şi demararea procedurii de oferire a acestui ajutor de stat."Practic, putem spune că am adus din nou competitivitate în industria românească. Am salvat câteva sute de locuri de muncă. Am salvat industria românească de o guvernare care nu a făcut decât să mărească preţul energiei electrice", a mai spus Virgil Popescu.Aprobarea acestei ordonanțe vine în contextul în care, de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creștere ale consumului de energie electrică cauzat de transferul costului dioxidului de carbon în prețul electricității. Consecințele acestor creșteri ale costurilor au fost resimțite în special de consumatorii industriali energointensivi, cărora le-a fost periclitată în mod semnificativ competitivitatea pe piața internă europeană și le-a fost afectată poziția pe piața concurențială mondială, riscul iminent fiind relocarea acestora.(...)Se implementează și la nivelul României o schemă de ajutor de stat sub formă de subvenție directă, pentru consumatorii electro-intensivi pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze, transferate în prețul electricității, după modelul aplicat în alte State Membre.Ca urmare a îndeplinirii procedurii de notificare și analizării de către Comisie a măsurii aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019, schema de ajutor de stat a fost autorizată de forul comunitar în data de 08.05.2020. Totodată, ulterior autorizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană a fost necesară modificarea OUG nr. 81/2019, astfel încât prevederile acesteia să fie în concordanță cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3146 final din 8.05.2020.Măsurile propuse prin prezentul act normativ permit păstrarea competitivității firmelor din România în raport cu ceilalți competitori din spațiul european și din afara acestuia. Măsura contribuie astfel la menținerea competitivității produselor din sectoarele energointensive și permite păstrarea competitivității întreprinderilor atât în raport cu ceilalți competitori din afara spațiului european, care nu au instituit o schemă de comercializare ETS, cât și în raport cu ceilalți competitori din Statele Membre ale Uniunii Europene, care au acordat deja astfel de măsuri financiare marilor consumatori de energie. De asemenea, schema contribuie la prevenirea efectului social negativ provocat de restrângerea activității industriale din cauza pierderilor de competitivitate, în urma creșterii prețului energiei electrice, adică păstrarea celor aproximativ 200.000 de locuri de muncă directe si indirecte din industriile afectate.Totodată, se elimină riscul de relocare cu efect imediat în menținerea gradului de ocupare a forței de muncă, limitarea șomajului, păstrarea forței de muncă cu grad înalt de calificare în sectoarele industriale respective.