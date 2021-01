Creșterea salariului minim la 2.300 lei, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern / Legea privind consumatorul vulnerabil de energie va fi discutată în primă lectură

Guvernul mai discută, în primă lectură, și proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil de energie. Este o lege care ar fi trebuit adoptată încă din 2012, când a fost reglementată liberalizarea treptată a pieței energiei și gazelor naturale. Toate guvernele din ultimii opt ani au promis prin programele lor definirea consumatorului vulnerabil de energie și modul în care poate fi acesta ajutat. Protejarea consumatorului vulnerabil este prevăzută în normele Comisiei Europene, însă nu există o definiţie europeană, lasând la latitudinea fiecărui Guvern să decidă cine sunt aceștia.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinţei de domiciliu sau reşedinţă, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile și care va deveni titularul ajutorului.Ajutorul se acordă în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, sub forma compensației procentuale, dar nu mai puțin de 10%, aplicată asupra valorii de referință și nu mai mult decat valoarea consumului facturat. Mai exact, compensarea procentuală este de 100% din valoarea de referință pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă.Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul este de 810 lei/persoană în cazul familiei și de 1445 lei în cazul persoanei singure. În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare peste nivelul de venit şi cuantumurile prevăzute în această lege.Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat este:Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub valoarea prevăzută în lege beneficiază de un supliment pentru energie calculat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului se majorează la 50 lei.