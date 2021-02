Secretul murdar al Tesla: Profitul net al producătorului auto nu provine din vânzarea de mașini

Diavolul din detalii

Producătorii auto sunt obligați în 11 state americane ca până în 2025 să vândă un anumit procent de mașini cu 0 emisii. Dacă nu pot face acest lucru ei sunt nevoiți să cumpere credite de reglementare de la un producător auto care întrunește cerința.Iar unul dintre producătorii care întrunește cerința este Tesla care vinde exclusiv mașini electrice.Practic, mecanismul funcționează similar cu cel al certificatelor de emisii de carbon tranzacționate între țările care poluează mai puțin decât normele stabilite și cele care nu au reușit să își reducă emisiile.Iar vânzarea de credite de reglementare este o afacere profitabilă pentru Tesla, compania fondată de Elon Musk obținând venituri de 3,3 miliarde de dolari din tranzacționarea lor în ultimii 5 ani, aproape jumătate din sumă fiind încasată anul trecut.Cele 1,6 miliarde de dolari obținute în 2020 din vânzarea creditelor au depășit cu mult veniturile nete de 721 de milioane de dolari înregistrate de companie. Fără aceste venituri Tesla ar fi încheiat și anul trecut pe pierdere.„Băieții aceștia pierd bani din vânzarea de mașini. Ei fac bani prin vânzarea de credite. Iar creditele acestea o să dispară”, afirmă Gordon Johnson de la GLJ Resarch.Directorii Tesla admit la rândul lor că producătorul auto nu se va putea baza ca sursa de lichidități să țină la nesfârșit.„Acesta este o zonă extrem de dificil de prezis”, a declarat CFO-ul (Chief Financial Officer) Tesla, Zachary Kirkhorn.„Pe termen lung, vânzarea de credite de reglementare nu va fi o parte importantă a afacerii și nu intenționăm ca afacerea să se învârtă în jurul acestui lucru. Este posibil să rămână puternică pentru câteva trimestre suplimentare. Dar este de asemenea posibil să nu o facă”, a adăugat acesta.Cele 11 state americane care obligă producătorii auto să vândă un anumit procent de vehicule cu 0 emisii sau să cumpere credite de la companiile care și-au depășit ținta sunt: California, Colorado, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New York, New Jersey, Oregon, Rhode Island și Vermont.Fabrica Tesla Gigafactory din China (FOTO: Xinhua / Eyevine / Profimedia Images)Bineînțeles, Tesla raportează și alți indicatori care îi măsoară profitabilitatea, la fel ca toate companiile majore.Iar după acei indicatori, profiturile companiei sunt suficient de mari pentru a nu depinde de vânzarea de credite pentru a nu fi pe roșu.Compania a raportat un venit net ajustat (în care nu intră venituri precum cele 1,7 de miliarde de dolari obținute din vânzarea de credite) de 2,5 miliarde dolari în 2020.Profitul brut legat de activitățile auto, care compară veniturile totale din vânzarea de mașini cu cheltuielile directe legate de construirea lor, a fost de 5,4 miliarde de dolari, chiar și fără veniturile din vânzarea creditelor de reglementare.Iar fluxurile de numerar din 2020 au fost în valoare de 2,8 miliarde de dolari, în creștere cu 158% față de anul anterior și o răsturnare de situație dramatică față de 2018 când Tesla își cheltuia tot numerarul și era în pericol de a rămâne fără bani.Fanii companiei afirmă că acești indicatori arată că Tesla în sfârșit face bani după ani de pierderi după toate criteriile iar această profitabilitate este unul din motivele pentru care acțiunile companiei au crescut timp de mai bine de 12 luni.Iar dezbaterea dintre sceptici și susținătorii Tesla a căpătat proporția unui „Război Sfânt”, potrivit lui Gene Munster, manager al Loup Ventures și analist de referință din domeniul tech.„Aceștia dezbat două lucruri diferite. Nu vor ajunge niciodată la o concluzie”, afirmă acesta.Munster afirmă că detractorii Tesla se concentrează prea mult pe faptul că veniturile din vânzarea de credite le depășesc pe cele nete, argumentând că rata brută a profitului din activitățile auto este cel mai bun barometru pentru măsurarea succesului companiei.„Este unul dintre cei mai importanți indicatori”, susține analistul, adăugând că „în funcție de acesta nu există nicio șansă ca General Motors și Volkswagen să facă bani din vehiculele lor electrice”.