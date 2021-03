Google își pregătește organizarea după pandemie: 7 miliarde de dolari în birouri și centre de date din Statele Unite

„Google vrea să fie o parte integrantă” a redresării economice, a explicat el. „Aceasta include investiții în locuri care sunt noi pentru Google și extinderea în altele, în 19 state americane”, a adăugat el.Mii de noi locuri de muncă ar trebui create în special în Atlanta, capitala federală Washington, Chicago și New York, a precizat Pichai.Google investește în noi birouri, deoarece multe companii se întreabă cum să se organizeze după un an de pandemie.„Întâlnirea personală pentru a colabora și a construi o comunitate este în centrul culturii Google și va fi o parte importantă a viitorului nostru”, a spus Pichai.Extinderea în afara Californiei este, de asemenea, o modalitate prin care compania își diversifică forța de muncă, directorul promovând-o ca pe o modalitate de „a-și îndeplini angajamentele față de echitatea rasială”.Grupul face progrese în acest domeniu, a asigurat el: „Nu am angajat niciodată atât de multe persoane de culoare și latino la Google ca în 2020, atât în ​​ceea ce privește toți angajații, cât și funcțiile manageriale”.În 2020, oamenii de culoare și latino reprezentau 3,7% și 5,9% din forța de muncă Google și respectiv 2,6% și 3,7% din funcțiile manageriale.