„Condiții inumane”: Revoltă la Goldman Sachs după ce CEO-ul băncii a respins munca la distanță / Bancherii juniori cer să lucreze doar 80 de ore pe săptămână

Analiștii de investiții angajați de un an de Goldman au oferit detalii despre ceea ce au descris ca fiind condițiile de muncă „inumane” în cadrul unui chestionar informal care a fost amplu distribuit pe platformele social media joi.Chestionarul cu 24 de întrebări înfățișează o imagine brutală de burnout, lipsă de somn și declin al sănătății mintale și fizice în rândul bankerilor juniori de la Goldman Sachs, scrie Bloomberg Analiștii afirmă că au lucrat în medie 98 de ore pe săptămână de la începutul lui 2021 și au dormit în jur de 5 ore pe noapte. Toți respondenții au declarat că programul de muncă le-a afectat negativ relațiile cu familiile și prietenii.„A existat un punct în care nu mai mâncam, nu mai făceam duș și nu făceam nimic altceva decât să lucrez de dimineața până după miezul nopții”, a afirmat unul dintre analiști care a cerut să rămână anonim.Pe o scară de la 1 la 10, respondenții și-au evaluat sănătatea mintală la 2,8 și starea de bine fizică la 2,1, comparativ cu 8,8 respectiv 9 înainte de a se angaja la Goldman.77% din cei care au răspuns la chestionar au afirmat că au simțit că au fost victime ale abuzului la locul de muncă în timp ce 75% au indicat că au luat în considerare să apeleze la terapie din cauza stresului legat de locul de muncă.„Ceea ce mie nu mi se pare ok e să lucrezi 110-120 de ore în cursul unei săptămâni! Matematica e simplă, asta îți lasă 4 ore pe zi pentru mâncat, dormit, făcut duș, mers la baie și timpi de tranziție între acestea”, a declarat un alt analist.„Asta nu mai e 'muncit asiduu', e inuman/abuz”, a adăugat acesta.Banca a anunțat că intenționează să răspundă nemulțumirilor angajaților săi, afirmând într-un comunicat că:„Știm că oamenii noștri sunt foarte ocupați deoarece afacerile merg bine și volumurile sunt la niveluri istorice. După un an de pandemie este de înțeles că persoanele se simt suprasolicitate și din acest motiv le ascultăm îngrijorările și luăm pași multipli pentru a le ameliora”.Goldman își plătește analiștii juniori cu 123.500 de dolari în primul an, fiind o practică întâlnită în rândul instituțiilor de elită de pe Wall Street să le ceară angajaților tineri să lucreze multe ore în speranța că vor ajunge în managementul companiei unde salariile sunt de ordinul milioanelor de dolari.Însă cei care au răspuns la chestionar au declarat că plata nu justifică deloc stresul. Pe o scară de 1 la 10, analiștii au evaluat la 3,5 probabilitatea să lucreze la Goldman în următoarele 6 luni dacă nu se schimbă condițiile de muncă.„Deprivarea de somn, tratamentul din partea bancherilor seniori, stresul mental și fizic... Am fost în orfelinat dar aici e mai rău”, a declarat unul dintre angajați.Pentru a corecta situația, tinerii bancheri au cerut soluții ca limitarea orelor de muncă la 80 pe săptămână și să nu li se solicite să lucreze după ora 21:00 vinerea și sâmbăta fără înștiințare prealabilă.