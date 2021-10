O maşină din 20 produce anual un accident despăgubit pe RCA (studiu UNSAR)

Conform studiului, această frecvenţă poate varia semnificativ, ajungând şi la valori de peste 22% în zona transportului de mărfuri. Pe segmentul persoanelor fizice, proprietarii de maşini cu vârsta de până în 30 de ani înregistrează cea mai mare frecvenţă a accidentelor, la toate categoriile de motorizare: 6,4% (sub 1200 cmc), 6,2% (1201-1400 cmc) şi 11,5% (peste 2500 cmc).Cea mai mare frecvenţă a daunelor este întâlnită, însă, în sectorul de transporturi, la vehiculele de dimensiuni mari, aceasta urcând până la 22,5% la vehiculele comerciale de mare tonaj (peste 16 tone), în timp ce dauna medie ajunge aici la valori mult mai ridicate decât media la nivel de piaţă.UNSAR menţionează că frecvenţa şi mai ales gravitatea accidentelor în România reies şi din datele Poliţiei Române. Astfel, în medie, în fiecare zi a anului 2020 s-au produs 17 accidente grave, soldate cu pierderi de vieţi sau răni grave, în ciuda contextului pandemic. Din cele 22.836 accidente, peste un sfert au fost grave.Organizaţia menţionează că, în acest context, nu este deloc întâmplător faptul că şi indicatorii care ţin de daunalitate (rata daunei RCA - raportul dintre daunele plătite şi primele brute subscrise) sunt printre cei mai mari din Europa. În primul semestru din 2021, acest indicator s-a situat la circa 84%, ceea ce înseamnă că din 100 de lei încasaţi din prima RCA, 84 sunt plătiţi către păgubiţi sau sunt utilizaţi la constituirea de rezerve. La această rată a daunei trebuie adăugate taxele de funcţionare, precum şi cheltuielile de distribuţie şi administrare. Astfel, rata combinată tehnică pentru RCA a devenit în acest interval de timp peste 116%.În acest moment, poliţa RCA acoperă, potrivit legii, daune materiale de 1.220.000 euro şi prejudicii de 6.070.000 euro pentru vătămări corporale şi decese atât pentru accidente produse în România, cât şi în alte state ale Spaţiului Economic European. Există şi state membre în care reglementările stabilesc că în baza poliţei RCA, indiferent de statul membru de înmatriculare al vehiculului asigurat, se acordă despăgubiri nelimitate pentru vătămări corporale şi deces şi/sau daune materiale.Industria de asigurări consideră că este nevoie de măsuri care să ducă la scăderea frecvenţei accidentelor rutiere şi la îmbunătăţirea legislaţiei RCA."În primul rând, este necesar ca noi toţi să fim mai responsabili şi mai atenţi în trafic. Pentru a avea drumuri mai sigure, adoptarea unui comportament preventiv la volan este absolut necesară", au declarat oficialii UNSAR.O altă soluţie, care ar putea produce schimbări pozitive pentru milioane de şoferi, este de natură legislativă şi anume: emiterea ordinului comun al Ministerul Sănătăţii şi A.S.F. prevăzut de art. 22 alin.(5) din Legea 132/2017 pentru reglementarea baremului traumatologic în baza căruia să se calculeze despăgubirile morale pe cale amiabilă, în caz de vătămare corporală sau deces. Organizaţia precizează că baremul traumatologic există de ani buni, dar nici până în prezent acesta nu are consacrare normativă, pentru că nu a fost emis ordinul sus-menţionat. Implementarea baremului traumatologic va oferi predictibilitate şi stabilitate pieţei de asigurări RCA de care aceasta are atâta nevoie şi va asigura pentru persoanele prejudiciate obiectivitate, non-discriminare, eficienţă, corectitudine în costuri şi, nu în ultimul rând, poate descuraja semnificativ activitatea intermediarilor interesaţi să reţină sume importante din despăgubirile morale acordate persoanelor prejudiciate.UNSAR menţionează, de asemenea, introducerea unui preţ de referinţă orientativ pentru evaluarea despăgubirii, atât în ceea ce priveşte partea de reparaţii, cât şi de rent-a-car, măsură inclusă în proiectul de Ordonanţă de urgenţă de modificare şi completare a Legii 132/2017 privind RCA. Organizaţia reiterează faptul că industria de asigurări susţine introducerea unui preţ de referinţă pentru reparaţiile auto, cu titlu informativ. Acest instrument nu este o co-plată şi nu ar impune o plafonare pentru tarifele aferente reparaţiilor auto.La finalul anului 2020, România avea 9,2 milioane vehicule rutiere înmatriculate în circulaţie, cu 6% mai mult faţă de anul precedent. Peste 80% dintre autovehiculele care se aflau în circulaţie în 2020 aveau o vechime de peste 11 ani, iar aproape un sfert dintre ele erau mai vechi de 20 de ani. Din cele 64.096 vehicule controlate tehnic în trafic în 2020, 35% erau neconforme din punct de vedere al securităţii rutiere, iar 5% prezentau pericol iminent de accident.