Mark Zuckerberg, îndemnat să demisioneze din fruntea Facebook: „Nu o să se schimbe nimic dacă el rămâne CEO” / Motivul pentru care el nu poate fi schimbat din funcție de acționari

Mark Zuckerberg exercită control total asupra deciziilor luate la Facebook/Meta

Haugen este cea care a dezvăluit Congresului de la Washington, autorităților americane de reglementare și presei mii de documente interne ale Facebook care arată că directorii companiei aveau cunoștință de efectele negative pe care le au platformele sale.Aflată la Summitul Web de la Lisabona, Haugen a fost întrebată dacă Mark Zuckerberg ar trebui să își dea demisia din fruntea Facebook/Meta.„Cred că Facebook ar fi mai puternică cu cineva care este dispus să pună accentul pe siguranță. Deci, da”, a răspuns Haugen, potrivit CNBC Haugen declarase anterior că nu dorește să distrugă Facebook, ci să „repare compania” , afirmând într-un interviu acordat în luna octombrie că „iubește” Facebook.Directorii companiilor listate pe bursă pot fi trași la răspundere de către acționarii lor care le pot tăia salariul și îi pot da afară dacă nu sunt de acord cu modul în care este condusă compania.Însă Zuckerberg, la fel ca mulți directori care au fondat companii tech, deține majoritatea acțiunilor companiei sale, fiind atât CEO cât și președinte al Consiliului de administrație, ceea ce înseamnă că practic este imposibil ca restul acționarilor să îl tragă la răspundere sau respingă deciziile.„Mark deține 54% din acțiunile cu drept de vot ale Facebook, el este președinte și CEO și cred că acționarii au măcar dreptul să își aleagă CEO-ul. Și cred de asemenea că este improbabil ca compania să se schimbe dacă el rămâne CEO”, a mai spus Frances Haugen, citată de The Guardian Ea a criticat de asemenea decizia Facebook de a se rebrandui drept „Meta” și proiectul metaversului anunțat de Mark Zuckerberg, afirmând că documentele pe care le-a prezentat demonstrează că, înainte de toate, compania ar trebui să rezolve problemele grave cu platformele sale social media.„Mi se pare lipsit de conștiință fiindcă, pe măsură ce citești documentele, ele afirmă foarte clar că trebuie alocate mai multe resurse pentru sisteme de siguranță elementare”, susține avertizoarea de integritate.Zuckerberg a negat că schimbarea numelui Facebook are vreo legătură cu numeroasele scandaluri în care aceasta a fost implicată recent, catalogând aceste speculații ca fiind „ridicole” într-un interviu acordat site-ului The Verge