Deși problemele financiare nu s-au rezolvat, Metrorex va face noi angajări / Sindicatul lui Rădoi s-a întâlnit cu Ministerul Transporturilor „pentru prima dată după perioada de tristă amintire de conducere USR”

„Ministrul Grindeanu a spus ca prioritar este aprobarea unui BVC Metrorex 2022. Întâlnirea s-a încheiat cu un acord verbal ferm ca dialogul social la nivel de Metrorex va continua, iar reprezentanții USLM vor avea un partener de dialog social în persoana domnului Ministru, urmând ca USLM sa fie invitat la toate ședințele CA Metrorex”, se mai arată în comunicat.













Subvenția la metrou, din nou la cote maxime în Bugetul pe 2022 după ce anul trecut inițial fusese redusă / Compania își acoperă doar 30% din cheltuieli din veniturile proprii







La capitolul subvenții, proiectul de buget pe 2022 a prevăzut ca la metrou vor fi alocați 818 milioane de lei, ca ajutor pentru acest serviciu. Suma este aceeași cu cea care este preliminată pentru anul 2021.









Ulterior, după placarea sa din minister, sumele acordate către Metrorex au crescut până la valoarea de circa 8818 milioane (valoarea preliminată pentru anul 2021 conform proiectului de buget).











Discuția dintre USLM și Ministerul Transporturilor a avut loc după ce reprezentanții ministerului au planificat-o „în urma celor 5 adrese trimise de către USLM începând cu luna decembrie 2021”, potrivit unui comunicat al USLM consultat de HotNews.ro.„lmportanța întâlnirii de astăzi derivă în primul rand, din faptul ca a fost deblocat dialogul social, USLM fiind prezent, din nou, la întâlniri cu Ministrul Transporturilor, pentru prima data după perioada de trista amintire de conducere USR”, se arată în comunicatul USLM.- deficitul de finanțare, buget insuficient pentru desfășurare in condiții de minimă siguranță a activității;- deficitul de personal, angajarea urgenta de personal de execuție;- reluarea dialogului social prin participarea reprezentanților USLM in cadrul ședințelor CA Metrorex;- aplicarea prevederilor CCM, asa cum sunt prevazute, pentru toți salariații Metrorex;„Domnul Ministru Grindeanu a fost deschis dialogului, afirmând ca numai prin dialog social se pot rezolva problemele, a mulțumit ca i s-au adus la cunoștință aspectele generate de deficitul de finanțare, cu implicarea majoră în deficitul de personal, cu riscurile si pericolele care afectează siguranța feroviară. Ministru a menționat ca siguranța feroviara este prioritară si nu va face rabat de la asigurarea fondurilor necesare”, susține Sindicatul.„Totodată se va demara angajarea de personal pe functii de execuție, in urma analizei comune intre sindical si noua administrație Metrorex”, susține USLM.Inițial pe bugetul pe 2021 alocarea subvenției fusese mult diminuată, de la 683 de milioane de lei în 2020, la 600 de milioane de lei propuși pe anul 2021, într-un moment în care fostul ministru Cătălin Drulă deschisese un război cu sindicaliștii de la metrou și acuza că nu poate susține de la buget creșterea salariilor de 18% pe care angajații și-au dat-o cu un an în urmă. Drulă acuza atunci că Metrorex nu-și acoperă bugetul decât 30% din venituri proprii, deși a decis să mărească salariile angajaților.