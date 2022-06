​Articol susținut de Carvago Miercuri, 29 Iunie 2022, 11:28

Impactul pandemiei, lipsa resurselor și războiul din Ucraina nu au cruțat piața mașinilor rulate. Au fost stabilite noi recorduri în ceea ce privește numărul de unități vândute în reprezentanțele de mașini. Cererea crescută de mașini second hand și oferta mai scăzută au avut, de asemenea, un impact asupra prețului acestora. Potrivit dealerilor, prețurile celor mai bine vândute vehicule au crescut cu 10 până la 15 la sută de la an la an. Te gândești să cumperi și tu o mașină second hand? Pe lângă opțiunile tradiționale, te așteaptă una nouă.

Cum să cumperi un autoturism rulat?

Cea mai rentabilă modalitate este de obicei să cumperi de la un dealer privat, deoarece nu plătești nimic intermediarului. Este ideal dacă ai un prieten de încredere de la care să „moștenești” mașina, de exemplu. În caz contrar, poți fi destul de... încurcat când faci o astfel de achiziție. Deoarece vânzătorii au un sistem destul de sofisticat pentru a găsi oferte bune, pentru că de cele mai multe ori ofertele private au mașini în stare destul de proastă. Oamenii călătoresc adesea peste mări și țări și ajung să descopere că mașina lor de vis este într-o stare mult mai proastă decât se așteptau și au văzut-o în fotografii. Ca să nu mai vorbim de riscurile legale, cum ar fi un contract de închiriere sau executare silită.

A doua opțiune este să cumperi de la un dealer de mașini. La prima vedere, pare a fi un avantaj să ai la dispoziție mai multe mașini pe care le poți compara direct și testa. În realitate, la comerciant există un număr limitat de mașini, așa că de multe ori trebuie să faci compromisuri cu cerințele tale. În plus, există întotdeauna riscul de a cumpăra un măgar în loc de armăsar, ca să spunem așa. Unii dealeri de mașini pot camufla defectele în așa fel încât un șofer fără experiență să le poată observa cu greu. Prețul unei mașini de la un dealer second hand va fi probabil mai mare decât dacă a-i cumpăra-o direct de la un vânzător privat.

Noua modalitate de a cumpara o mașină rulată, acum și în România!

Anul acesta, la modalitățile tradiționale s-a adăugat un alt mod de a cumpăra o mașină second hand. Acesta este adus pe piața din România de către startup-ul ceh de succes Carvago, într-un efort de a simplifica și eficientiza procesul de cumpărare a unei mașini. Este o metodă unică pan-europeană care schimbă semnificativ standardul actual al pieței auto. Nu te limitezi la o gamă de mașini modeste: poți alege dintre cele mai bune mașini din Europa. În practică, asta înseamnă că nu alegi dintre zeci de mașini ale unei mărci, după model și echipamente alese, ci din câteva mii de anunțuri cu modelul care te interesează.

Exemplu: în timp ce popularele Hyundai i30-uri cu kilometraj de până la 100 de mii sunt listate de 200 de ori în toate magazinele din România, în oferta online de pe Carvago.com vei găsi peste 2.700! Filtrul detaliat este de mare ajutor în procesul de selecție, unde te poți juca și cu detalii precum materialul și culoarea interiorului. Deci nu faci compromisuri atunci când cumperi.

Poți căuta o mașină online

Alegerea unei mașini începe aproape în același mod ca și cum ai cumpăra o mașină de la un dealer de second hand sau de la o persoană fizică. Carvago.com ușurează filtrarea vehiculului după marcă, model, kilometraj și multe altele. Vei vedea apoi rezultatele căutării tale.

Aproximativ 6 milioane de vehicule sunt listate zilnic în toată Europa și pot fi găsite pe diferite site-uri de vânzări, precum și pe portalurile dealerilor de flote și ale mașinilor returnate după un contract de leasing operațional. Cu toate acestea, Carvago permite ca doar aproximativ 10-15% din această gamă largă de vehicule să apară pe portalul său. Fiecare mașină listată trebuie să treacă prin mai multe verificări pentru a ne asigura că sunt oferite doar mașini de calitate. Există întotdeauna 750 de mii de mașini disponibile imediat, din 16 țări europene, cu o vechime de până la 10 ani și un maxim de 160 de mii de kilometri în ofertă.

Fără călătorii inutile și încercări de a te înșela

Marea schimbare față de achizițiile anterioare online este faptul că nu trebuie să călătorești nicăieri pentru a face verificări. În același timp, nu trebuie să îți faci griji că vei „lua plasă” cumpărând doar după imagini și descriere. Carvago se asigură că mașinile trec cu succes prin inspecția tehnică certificată CarAudit. În timpul inspecției, sunt verificate în detaliu toate aspectele tehnice (270 de parametri în total) și primești un raport final cu fotografii și video. Practic, rezultatul fiecărei inspecții este o recomandare: afli dacă Carvago recomandă sau nu vehiculul pentru cumpărare.

Atâta timp cât totul e așa cum vrei, ești gata să cumperi. Dacă mașina nu trece de inspecție, Carvago îți rambursează banii achitați pentru CarAudit. Sau ai opțiunea de a alege altă mașină, care trebuie să treacă din nou de aceeași inspecție. În concluzie, chiar dacă nu vezi mașina așa cum ai face-o atunci când cumperi de la un dealer second hand, întregul serviciu Carvago este configurat pentru a te face fericit la sfârșit. Atât cu aspectul mașinii, cât și cu starea de funcționare.

Mașina vine la tine: o poți returna în 2 săptămâni

Pe lângă oferta uriașă de mașini, clienții care au încercat deja serviciul au apreciat opțiunea de a returna mașina în termen de 14 zile. Din momentul în care Carvago îți livrează mașina la ușă, o poți returna în termen de 14 zile fără a oferi vreun motiv. Serviciul beneficiază de aceleași reguli pentru achizițiile online ca atunci când cumperi bunuri din orice alt magazin online. În plus, primești automat o garanție gratuită de 12 luni pentru vehicul, pe care o poți extinde până la 2 ani.

Ce fel de mașini second hand îi interesează pe români?

Potrivit unui sondaj realizat de magazinul online Carvago, în România există un interes tot mai mare pentru mașinile mai tinere, cu kilometraj mai redus. Mașinile vechi de trei sau patru ani au reprezentat în total până la 30% din vânzările pe 2021. Cea mai mare parte a mașinilor uzate aveau între 150.000 și 200.000 de kilometri la bord, iar prețul lor a variat între 5.000 și 7.000 de euro.

Cu toate acestea, poți alege modelul și marca preferinței tale fără a fi limitat de oferta dealerilor auto din România. Carvago este un serviciu modern care schimbă complet experiența de cumpărare a unei mașini second hand așa cum o știam până acum. Dacă te gândești să schimbi mașina actuală cu ceva mai nou, îți recomandăm să încerci Carvago.com!

