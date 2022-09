Articol susținut de ASSIST Software Vineri, 30 Septembrie 2022, 10:08

​​ASSIST Software, compania care a pus Suceava pe harta IT a României, sărbătorește în luna septembrie 30 de ani de activitate.

​300 de angajați și 30 de ani de inovație, la compania ASSIST Software din Suceava Foto: ASSIST Software

Numeroasele proiecte dezvoltate la nivel național și, mai ales, internațional, au făcut din ASSIST Software o companie în care pasiunea pentru tehnologie și inovație reprezintă însăși cheia evoluției și a succesului.

Cu un start umil, nu foarte diferit de cel al giganților din lumea tech de astăzi, compania suceveană și-a început drumul în 1992 cu doar 3 angajați și dorința de a oferi soluții și suport atunci când România nu era încă familiarizată cu Microsoft sau ideea de World Wide Web.

Creșterea unei companii românești de IT

Pe parcursul celor 30 de ani, ASSIST Software a crescut în mod direct proporțional cu nevoia clienților pentru servicii calitative livrate într-un timp raportat tendințelor. În acest moment, 300 de angajați lucrează la soluții software inovatoare.

Concentrându-și activitățile spre dezvoltarea de produse software complexe, ASSIST Software livrează cliențielor aplicații personalizate, platforme de plăți electronice, securitate electronică, sănătate și de planificare a resurselor, precum și aplicații pentru industria divertismentului și a jocurilor de mobil.

Astfel, varietatea de produse și tehnologii se traduce și în lista de clienți ASSIST Software. Compania a lucrat până în prezent cu Trimble, StatSports, Perion, HealthBeacon și Uniphar, dar nu numai. Cu un departament de Gaming and Simulations, ASSIST Software a lansat până în prezent două jocuri de mobil (Hooman Invaders, Elly and the Ruby Atlas) și o varietate de plugin-uri pentru dezvoltatorii Unity. Real-time Weather Plugin este unul dintre produsele prezente în magazinul online Unity, fiind un instrument unic în rândul simulatoarelor de vreme, cu o instalare ușoară, compatibilitate excelentă și integrare rapidă cu alte instrumente de vreme.

Educație și inovație

Și pentru că inovația nu poate fi făcută fără o dezvoltare continuă, cultura ASSIST Software pune accent pe educație. Workshopurile și cursurile de dezvoltare personală și profesională din cadrul ASSIST Academy sunt prezente săptămânal în agenda companiei. În echipele ASSIST Software găsim experți certificați PMP, Scrum Master Certified, ISTQB, AWS Solutions Arhitect, Azure, C# și nu numai.

Best Innovative Minds

Ideile noi sunt atât de binevenite, încât în cadrul companiei se organizează în fiecare an un concurs de inovație unde oricare angajat poate să-și înscrie soluția software gândită - Best Innovative Minds. Un proiect de succes rezultat în urma competiției este Autisma, un asistent virtual pentru dezvoltarea abilităților cognitive ale copiilor cu patologie de spectru autist.

După o îndelungă fază de cercetare și descoperire a nevoilor acestor copii, o echipă ASSIST Software a reușit să dezvolte o aplicație cu beneficii reale care, în luna septembrie a acestui an, a primit aprobarea pentru finanțare națională.

Comunitatea e cea mai importantă

Accentul pus pe nevoile comunității și un mediu de lucru care încurajează empatia au dus și la consolidarea Fundației Umanitare ASSIST – o organizație care sprijină cazuri umanitare diverse, ajută la dotarea școlilor sucevene, face ecologizări și împăduriri și merge periodic la sesiuni de donare de sânge.

Așadar, în 30 de ani de activitate, ASSIST Software s-a remarcat ca fiind o companie dinamică. Oportunitățile de dezvoltare profesională și personală pentru angajați sunt multiple și acoperă o gamă largă de interese.

