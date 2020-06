200 kilograme de aur și argint, în licitație

Articol susţinut de A10 by Artmark

În timp ce aurul beneficiază, în continuare, de o popularitate crescută, în pofida nivelului ridicat de incertitudine, își face apariția pentru prima dată în spațiul românesc o importantă medalie din aur masiv cu o greutate de jumătate de kilogram de aur. Medaliacomemorativă de 5.000 de ruble, sculptată în relief cu Sântul Serghei din Radonezh – reformatorul spiritual al Rusiei medievale, emisă cu prilejul sărbătorii a 700 de ani de la nașterea sa are un preț de pornire, în licitație, de 19.000 de euro și este însoțită de certificat de autenticitate, reprezentat de o carte în interiorul căreia este plasată piesa muzeală.O alternativă de activ de refugiu cu un randament superior sunt și piesele rare, de colecție, realizate în celebre ateliere. Una dintre aceste piese, relizată în Brașovul secolului XVII, de către Paulus Roth, este un pocal transilvănean din argint aurit cu un preț de pornire de 10.000 de euro. Piesa muzeală a ajuns în România în urma adjudecării la casa de licitație Christie’s în 2009, iar o piesă semnată de același autor, care păstrează elemente definitorii ale atelierului transilvănean și perioadei în care a fost realizată, se află la Muzeul Metropolitan de Arte din New York.O apariție rară în licitație este și cea a lingourilor și a monedelor din aur - moneda forte în momente de criză. Patru lingouri din aur de 10 și 20 de grame sau un lot format din 11 mini-lingouri pornesc în licitație cu un preț de pornire de 2.500, respectiv 1.600 de euro. Totodată, o colecție de 32 de monede din aur , fiecare echivalând 20 de franci elvețieni emise între anii 1915-1947 are un preț de pornire de 5.000 de euro. Acesteia i se adaugă alte 50 de monede din aur cu efigia unor personalități istorice - de la țarul Nicolae II sau împăratul Franz Josef, Napoleon și până la Regele Carol al României, înregistrând prețuri de pornire între 300 și 3.200 de euro. Licitația de Aur și Argint este completată și de o colecție impresionantă de bijuterii din aur masiv și argint, ceasuri de colecție, medalii rare, statuete ce aparțin stilurilor Empire, Baroc, Rococo sau Neo-Clasic, putând fi vizionate, gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță sau online pe artmark.ro