Africa-Paris-Lisabona-București

Invitat de prietenii Elena și George Vanci, Jules Perahim avea să descopere în anul 1972 mult îndepartata Africă. Locuri precum Tanzania, Kenya sau Zambia îi vor produce o uriașă impresie, motiv pentru care în urma acestei experiențe, artistul va realiza o întreagă serie de picturi, guașe și desene, reunite un an mai târziu, în 1973, în cadrul expoziției sale personale de la Galeria „Mony Calatchi" din Paris. Expoziția va fi dedicată soției artistului, Marina Vanci, cât și lui Vasco de Gamma, lui David Livingstone și lui Raymond Roussel, supranumiți de Perahim „inventatorii" Africii. La mijlocul anilor 1970, Jules Perahim organizează la Lisabona o expoziție personală cu întreaga colecție de opere, care este cumpărată în întregime. Achiziția a fost făcută de doctorul și colecționarul portughez N. Caleiras.Întreaga colecție de opere semnate de Jules Perahim, din ciclul 1972, sunt scoase la vânzare în cadrul Licitației de Artă Postmodernă și Contemporană , pe 18 februarie. Lucrările evocă experiența fundamentală legată de călătoriile artistului în Africa, care au lăsat urme adânci în noua sa creație. „ Conflict ", „Călători", „Animale exotice", „ Îmbrățișări ", „Himere", „Apostolii noului mileniu", sau „Dialog în oglindă" sunt opere în care se regăsesc alături animale extravagante, obiecte sau plante în proiecții fantastice și care au un preț de pornire de doar 2.000 de euro fiecare.Ciclul de opere realizate în 1972 este completat, în licitație, de lucrări realizate un deceniu mai târziu de Jules Perahim - „Zori de zi" sau „Le vol" au un preț de pornire de 1.500, respectiv 2.000 de euro. Totodată, cea mai valoroasă operă a artistului Jules Perahim, din licitație, realizată în 1973, este „ Le Gala des Incomparables ". Opera, cu prețul de pornire de 4.000 de euro, a participat în același an la „Expoziția de picturi și guașe" în cadrul Galeriei „André François Petit" din Paris.Întreaga colecție poate fi vizionată la Palatul Cesianu-Racoviță , alături de aproximativ 200 de lucrări de artă contemporană semnate de Brâncuși, Ghenie, Brauner, Cădere, Baba, Bălașa, Bernea, Câlția, Piliuță, Aftene sau Fikl, până joi, 18 februarie, când va avea loc, online, pe Platforma Artmark LIVE