Tehnologia care "cumpără" timp și sănătate pentru noi. Electrocasnicele Samsung, construite ca să ne facă viața mai ușoară

​Articol susținut de Samsung

Electrocasnicele Samsung aduc în casa noastră tehnologii menite să ne ofere mai mult timp pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante. Găsiți mai jos descrierea tehnologiilor incluse în 3 dintre cele mai importante electrocasnice pe care trebuie să le avem acasă: combina frigorifică, mașina de spălat și purificatorul de aer.De asemenea, pentru cei care vor să le aducă acasă, în perioada 26-28 martie, o parte dintre electrocasnicele Samsung beneficiază de un discount de 10% pe https://www.samsung.com/ro/ Noua mașină de spălat de la Samsung îmbină mai multe tehnologii menite să ne îmbunătățească experiența, dar și să scadă consumul de energie:Tehnologia Eco Bubble transformă detergentul în bule, permițându-i să pătrundă rapid în țesături, unde elimină murdăria, protejând culoarea și textura hainelor, chiar și la temperaturi scăzute.Timpul de spălare este redus cu până la 50%, iar consumul de energie cu 20% datorită tehnoloigiei Quick Drive, care păstrează totuși aceeași performanță de curățare. Aveți opțiunea ca în doar 39 de minute, rufele să fie gata de pus la uscat.Și pentru că ne place ca tehnologia să lucreze în locul nostru, mașina de spălat WW90T986ASH/S7 QuickDrive™ învață obiceiurile consumatorilor și va sugera, prin funcția AI Control și aplicația Smart Things, sfaturi despre ciclurile de spălare.Așa cum spuneam mai sus, majoritatea dintre noi a uitat cel puțin o dată să bage toate rufele la spălat, fiind nevoit să înceapă ulterior un nou ciclu de spălare. AddWash rezolvă această problemă și îți permite să deschizi mașina în timpul spălării pentru a adăuga o haină.O altă noutate este sistemul Hygiene Steam care igienizează hainele cu aburi, îndepărtând murdăria și 99% dintre bacterii și alergeni. De asemenea, ușa și interiorul mașinii de spălat pot fi păstrate curate prin programul Drum Clean+. Acesta elimină murdăria și 99,9% dintre bacteriile care provoacă mirosuri din tambur, doar cu un jet puternic de apă.În plus, sertarul pentru detergent se curăță singur.Două caracteristici importante ale mașinii de spălat de la Samsung sunt programul Bubble Soak, care ajută la eliminarea petelor profunde și Auto Dispense, care distribuie automat cantitatea corespunzătoare de detergent și balsam pentru fiecare încărcare. În plus, AI Wash folosește 4 tipuri de senzori pentru a detecta greutatea rufelor și pentru a calcula cantitatea optimă de apă și detergent. Astfel, rezervorul nu trebuie umplut după fiecare spălare.Mașina de spălat WW90T986ASH/S7 QuickDrive™ spală repede și eficient, eliminând micile neplăceri pe care le aveam înainte: haine uitate, curățatul mașinii și a sertarului pentru detergent, încărcatul rezervorului, ș.a. Cu un sistem inovator, dar în același timp simplificat și intuitiv, Samsung aduce utilizatorilor o mașină de spălat care ar trebuie să se afle în fiecare casă.Aerul pe care îl respirăm este extrem de important, în contextul în care aplicațiile care măsoară calitatea acestuia ne dau tot mai des semnale de alarmă. Și pentru că aerul de afară, care ajunge și în casă, este de multe ori extrem de poluat, ar fi recomandat să avem lângă noi un purificator de aer pentru a ne îngriji cât mai bine de sănătatea familiei noastre.Purificatorul AX9500 (Cube) are la bază tehnologia inovatoare Samsung Wind-Free™, care dispersează aer curat prin cele aproape 60.000 de micro-orificii fără senzația neplăcută a suflului de aer, la un nivel de zgomot extrem de redus.Acesta are o formă cubică și un design modular si se potrivește oricărui stil de design interior. Prin conectivitatea wireless Bluetooth, poți combina 2 unități, fără configurare complexă și le poți controla împreună, pentru a purifica o suprafață mare.Senzorul laser monitorizează calitatea aerului în timp real, identificând contaminanții gazoși dar și particulele de praf mai mici de 1.0㎛. Afișajul numeric EasyView arată nivelul de poluare PM1.0/2.5/10 și nivelul general al calității aerului, printr-un indicator în 4 culori.AX9500 Cube a câștigat un premiu în cadrul competiției IF Design Awards pentru designul elegant, care evidențiază simplitatea sa, precum și experiența de utilizare excelentă pe care o oferă utilizatorilor.Pentru cei care vor mai mult spațiu în frigider, dar nu vor ca acesta să fie masiv și să ocupe mult loc în bucătărie, Samsung introduce noua tehnologie SpaceMax™️.O alta inovație este și sistemul All Around Cooling, disponibil în varianta RB38T676DSA/EF, care se asigură că frigiderul răcește uniform și la aceeași temperatură pe toată suprafață.Decongelarea nu mai este necesară odată cu introducerea tehnologiei True No Frost, care împiedică apariția depunerilor de gheață în frigider. Mai mult decât atât, combina frigorifică RB38T676DSA/EF oferă 2 opțiuni: Optimal Fresh+ și Humidity Fresh+. Humidity fresh+ este un sertar pentru legume si fructe care asigură umiditatea optimă pentru o prospețime de durată. Poți regla umiditatea din sertarul Humity Fresh+ pur și simplu rotind butonul de control. Optimal Fresh+ poate fi folosit ca sertar întreg sau împărțit în două zone, cu temperaturi diferite. Partea stângă este mai răcoroasă, iar carnea și peștele pot rămâne proaspete pentru o perioadă dublă de timp. Partea dreaptă este perfectă pentru păstrarea prospețimii fructelor și legumelor.Și pentru că vorbeam de timp, cum ar fi ca la o apăsare de buton alimentele și băuturile să fie răcite rapid sau alimentele să fie congelate instant? Cu tehnologiile Power Cool și Power Freeze acest lucru este posibil într-un timp foarte scurt.Iar pentru apartamentele de tip open space, dar nu numai, combina frigorifică RB38T676DSA/EF pune la dispoziția consumatorilor tehnologia Digital Inverter, care o face mult mai silențioasă.Articol susținut de Samsung