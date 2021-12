Licitația de Iarnă: cele mai valoroase opere semnate de Grigorescu și un tablou din colecția Caragiale

Articol susţinut de A10 by Artmark

Nicolae Grigorescu semnează trei opere monumentale, care vor fi scoase la licitație marți,21 decembrie , și care înglobează genurile artistice în care maestrul a excelat. Cea mai valoroasă piesă a licitației, semnată de pictorul național, este „ Fata cu oglindă ", care a participat în 1984 la Expoziția Retrospectivă „Nicolae Grigorescu. Pictură-Grafică" de la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, numărându-se printre cele 469 de lucrări expuse într-un ansamblu de amploare, eveniment prin care artistul avea să fie readus în actualitatea publicului iubitor de artă. Realizată în perioada de maturitate a artistului, opera are un preț de pornire de 50.000 de euro și provine din colecția istorică Elena și Alexandru Pamula.Întotdeauna vârf de colecție și preferat al colecționarilor de toate vârstele, maestrul de la Câmpina semnează și „ Cântecul Ciobănașului ", operă care are un preț de pornire de 25.000 de euro. Lucrarea a fost realizată de Grigorescu în perioada sa de formație în care se afla la Barbizon și reprezintă o scenă de gen. Cea de-a treia operă din cadrul Licitației de Iarnă , care poartă semnătura lui Nicolae Grigorescu, este „ Boulean pe cale ", care are un preț de pornire de 15.000 de euro și provine din colecția istorică Elena Murgulescu. Lucrarea, realizată după ce artistul s-a întors de la Barbizon și este atras de pictura în aer liber, reprezintă încă o mărturie a autenticului rural exprimat de pictorul spațiului românesc.Apariții rare în piața românească de artă sunt operele ce provin din colecția istorică Ecaterina Caragiale-Logadi, fiica marelui dramaturg Ion Luca Caragiale. Așadar, este un privilegiu ca „ Peisaj la Breaza-Comarnic " să fie scos la licitație marți, 21 decembrie. Cu un preț de pornire de 15.000 de euro, opera semnată de Alexandru Ciucurencu a participat, de-a lungul timpului, în celebre expoziții europene, între care Berlin, Viena sau Varșovia, dar și în București.Capodoperele enunțate mai sus, alături de alte aproximativ 200 de opere semnate de marii maeștri ai artei românești – Nicolae Tonitza, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Theodor Pallady, Nicolae Vermont sau Ion Țuculescu, pot fi vizitate, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță din str. C.A. Rosetti, nr. 5, iar marți, 21 decembrie, licitate în regim online pe platforma Artmark Live . Pentru a participa la cel mai mare eveniment al sezonului este necesar crearea unui cont online pe artmark.ro.