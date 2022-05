Articol susținut de Stailer Miercuri, 25 Mai 2022, 10:21

​Suntem cu un pas mai aproape de o realitate nouă, una în care NFT-urile (non-fungible tokens) nu vor mai fi apreciate, achiziționate și folosite doar de pasionații de criptomonede, ci de întreaga lume, după anunțul pe care Mark Zuckerberg l-a făcut de curând - va introduce NFT-urile pe Instagram.

Startup-ul Stailer lansează o colecție de NFT-uri cu utilitate Foto: Stailer

Zuckerberg nu a oferit o dată precisă a lansării NFT-urilor în platforma de socializare, ceea ce lasă timp celor interesați să afle cât mai multe despre această piață, aflată în continuă dezvoltare. În acest context, simțind potențialul inovativ al NFT-urilor și interesul în creștere pentru acest tip de produse, Stailer, startup-ul românesc cu ajutorul căruia programările la salon se fac doar prin câteva click-uri, a anunțat lansarea unei colecții unice de NFT-uri, Shine, la începutul lunii iunie.

Colecția Shine va fi disponibilă pe blockchain-ul Elrond, NFT-urile putând fi achiziţionate atât cu moneda EGLD, cât şi cu orice card bancar, astfel, Stailer dezvoltă primul proiect din România care acceptă plata cu FIAT. Achiziționarea NFT-urilor din colecția limitată Shine le va aduce deținătorilor preţuri reduse cu până la 35% la toate saloanele participante în programul Stailer Ads; în plus, orice serviciu rezervat prin aplicaţie le garantează utilizatorilor 1 euro cash back, tratament preferenţial, băuturi şi o serie de discounturi. Ei vor avea, de asemenea, acces gratuit la evenimentele de beauty organizate de Stailer, iar fiecare salon din reţea va lista individual beneficiile acordate deţinătorilor colecţiei.

Cele 8.888 de NFT-uri reprezintă singura colecţie care va fi lansată de Stailer în România, iar parte din valoarea colecției, de 7%, va fi donată: 5% către Fundația „Mama Jeni”, a antreprenorului Ștefan Mandachi, și 2% pentru asociațiile de înfrumusețare din România, pentru a susține industria locală.

„Stailer este un startup tech, care se bazează pe inovație și caută constant să aducă beneficii în plus utilizatorilor, să identifice cele mai bune oportunități pentru ei, dar și să susțină industria saloanelor de înfrumusețare din România. Colecția de NFT-uri este, spunem noi, o completare firească în tot acest parcurs inovativ pe care am încercat până acum să îl urmăm: am digitalizat peste 1.300 de saloane din întreaga țară, am oferit unelte gratuite care să le permită utilizatorilor accesul la serviciile de înfrumusețare dorite extrem de simplu și rapid, urmând ca de acum să ne concentrăm pe a îmbunătăți tehnologia și a continua extinderea Stailer în afara țării”, a subliniat Andrei Ursachi, CEO & co-fondator Stailer.

Tehnologia blockchain permite startup-ului Stailer să emită carduri de fidelizare a căror existenţă nu mai este condiţionată de identitatea unei persoane, ci de posesia unui voucher digital care este transmisibil. Tehnologia le oferă astfel posibilitatea utilizatorilor să cedeze sau chiar să vândă acest privilegiu altor persoane.

NFT-urile anunţate de Stailer înfăţişează un unicorn, care reprezintă simbolul suprem al eleganţei şi al bunăstării. Accesorizarea acestor NFT-uri este realizată în concordanţă cu tendinţele momentului în industria modei, designerul colecţiei unice marca Stailer fiind creatorul de modă Cătălin Botezatu.

Startup-ul românesc Stailer a reușit să atragă, în ultimele 12 luni, finanțări totale în valoare de 2 milioane de euro. A patra și cea mai recentă investiție, de 1 milion de euro, are ca obiectiv consolidarea metricilor de performanţă (KPI) şi pregătirea companiei pentru intrarea în acţionariat a fondurilor de investiţii. Totodată, ea marchează și intrarea companiei în etapa de scale-up.

Ca parte a strategiei de dezvoltare, Stailer şi-a consolidat poziţia în piaţa locală, iar pasul următor îl reprezintă extinderea în Ungaria și Turcia.

