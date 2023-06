Articol susţinut de A10 by Artmark Miercuri, 07 Iunie 2023, 13:13

​În debutul sezonului estival, Casa de Licitații A10 by Artmark scoate la licitație, în cadrul evenimentului „Garden of Eden”, o colecție de 146 de piese dedicate spațiilor exterioare și grădinilor. Amenajarea spațiilor exterioare reprezintă o artă care reunește frumusețea naturii cu creativitatea umană. În acest proces complex, mobilierul de grădină joacă un rol esențial în crearea unei atmosfere confortabile, funcționale și estetice.

Jardinieră Lenk de inspirație Neoclasică, decorată cu motive vegetale și două statuete, cca. 1925-1945 Foto: Artmark

Evenimentul care se va desfășura săptămâna viitoare, marți, 13 iunie, reprezintă o oportunitate rară de a descoperi piese unice, care să transforme spațiul exterior într-un loc de relaxare personalizat. Redefinesc confortul în aer liber garnituri de grădină bogat decorate, șezlonguri, jardiniere sau cache-pot-uri, statuete ori sculpturi, dar și mobilier în manieră Victoriană.

Sculptura ocupă un loc definitoriu în cadrul evenimentului din 13 iunie. O impresionantă apariție este sculptura realizată de artistul ieșean Felix Aftene – „Guardian (II)”, care are prețul de pornire de 6.500 de euro. În bronz este realizată de Sami Briss sculptura de mici dimensiuni „Muză”, care are prețul de pornire de doar 300 de euro. De la artiști români contemporani la maeștri universali – Salvador Dali este prezent în licitație cu sculptura realizată în bronz „Venus a la girafe”, care are prețul de pornire de 2.500 de euro. În crearea acestei sculpturi, Dali reinterpretează opera „Venus de Milo cu sertare”, separând capul de trup printr-un artificiu realizat intenționat: înlocuirea gâtului zeiței cu unul intens alungit, de girafă.

Tot în cadrul evenimentului din 13 iunie este scoasă la licitație seria de 7 portrete, realizate de maestrul Ion Iancuț, ale personalităților lumii bancare din anii 90’ – Vasile Voloșeniuc, Răzvan Temeșan, Dan Corneliu Pascariu, Mihail Diamandopol, Teodor Bărbulescu, Ion Dobrescu, Florin Andrei Ionescu. Fiecare portret are prețul de pornire de 800 de euro.

Confort și relaxare, funcționalitate și versatilitate, estetică și armonie sunt doar câteva dintre caracteristicile care definesc piesele din cadrul evenimentului „Garden of Eden – Licitația de Sculptură și Mobilier de Grădină”, fiind dedicate tuturor celor care sunt în căutarea unor piese statement care vor da valoare spațiilor exterioare. Cele 146 de obiecte decorative sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviță până pe 13 iunie și pot fi admirate în regim gratuit de luni până duminică în intervalul 10:00-20:00.

Venus à la girafe - Salvador Dali

