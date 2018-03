Licitatie: Transgaz a decis ca tevile necesare pentru BRUA sa fie livrate de o companie din Turcia

ArcelorMittal Galati, cu trei subcontractanti

Asocierea dintre Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.S. si Noksel Celik Boru Sanayi, cu cinci subcontractanti

Erciyas Celik Boru Sanayi, cu patru subcontractanti

Moldocolor, cu un sustinator

TMK-Artrom Slatina, cu cinci subcontractanti

Asocierea dinte Umran Celik Boru Sanayi A.S, lider, Emek Boru Makina Ve Ticaret A.S, Cis Gaz SA si Valro Trade SRL, cu doi subcontractanti si doi terti sustinatori



Compania turcă Toscelik Spiral Boru a câştigat miercuri licitatia organizata de Transgaz pentru livrarea materialului tubular pentru gazoductul BRUA, valoarea contractului fiind 126 milioane de euro, informeaza. Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Transgaz au confirmat faptul ca au anuntat miercuri participantii la licitatie ca au desemnat castigatoare companie turca. Potrivit informatiilor Transgaz, contractul ar urma sa fie semnat in 10 zile, daca nu vor exista contestatii. Valoarea de 126 milioane euro fara TVA este mult mai mica decat minimul estimat, care era de 166,6 milioane de euro.Mai exact, valoarea estimata a fost intre 166,6 milioane de euro si 199,9 milioane de euro.Lupta pentru acest contract a fost intensa, fiind si multi participanti. De altfel, licitatia a fost demarata in urma cu mai mult de un an, in decembrie 2016. Termenul pentru atribuire a tot fost prelungit din cauza numeroaselor contestatii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), care, in functie de decizie, erau solutionate mai departe in instanta.Compania turca Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi Anonim Sirketi a participat la licitatie cu patru subcontractanti si cinci terti sustinatori.In cazul in care nu vor exista contestatii, Transgaz va putea semna contractul cu compania turca dupa 10 zile, acesta avand o durata de 36 de luni. Dupa livrarea materialului tubular va putea incepe si executia lucrarilor la conducta BRUA.Reamintim ca in noiembrie 2017, Transgaz a semnat contractele de executie a conductei BRUA, faza 1, de 479 km, de la Podisor pana la Recas. Lucrarile au fost impartite in trei loturi, astfel fiind semnate trei contracte. Pentru doua loturi, licitatia a fost castigata de doua consortii conduse de Habau PPS Pipeline Systems, companie austriaca prezenta si in Romania, cu sediul la Ploiesti, iar pentru un lot de un consortiu condus de INSPET SA, cu sediul tot la Ploiesti. Intr-una din asocierile conduse de Habau PPS Pipeline este asociat si INSPET.Pentru executia lucrarilor, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate competentă pentru proiecte de infrastructură energetică de interes comun, a emis miercuri, Decizia exhaustivă privind gazoductul BRUA. Acest pas dă dreptul operatorului Transgaz de a începe efectiv a lucrărilor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei.Proiectul BRUA constă în construirea unei conducte în lungime de aproximativ 479 kilometri și a trei stații de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor). Gazoductul va traversa judeţele Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraş-Severin şi Timiş. Termenul de finalizare a Fazei I a BRUA este, conform calendarului, anul 2019.