Romgaz intenționează să investească în industria de îngrășăminte chimice, fie prin achiziționarea unui combinat existent, fie prin construirea unuia nou

Romgaz ar putea prelua chiar combinatele grupului Interagro, controlat de omul de afaceri Ioan Niculae. Interagro se află în insolvență din februarie 2016, iar cel mai mare creditor este Romgaz, care are de recuperat circa 284,2 milioane lei, reprezentând 23,5% din masa credală.





Romgaz mai ia în calcul, de asemenea, o investiție într-o centrală electrică de 400 MW, pe gaze, la Mintia, în condițiile în care construiește deja una la Iernut de 430 MW .



Intenția Romgaz este de a investi circa 1 miliard de euro în industria chimică. Romgaz are capacitatea de a face investiții majore în condiții în care nivelul său de îndatorare este zero, iar cifra de afaceri în creștere. În 2017 a înregistrat un profit de 1,8 miliarde lei, mai mare cu 81% față de anul precedent, și o cifra de afaceri de 4,58 miliarde lei, în creștere cu 34%."De ce să nu oferim produse cu mai multă valoare adăugată cum ar fi produsele industriei chimice?", a mai spus Nistoran.Anunțul Romgaz a fost făcut la câteva zile după ce șeful FGSZ, compania de transport al gazelor din Ungaria, a ironizat România, spunând că aceasta nu are posibilitatea de a utiliza gazele pe care le produce. Kristof Terhes, șeful FGSZ, a afirmat că România nu are capacitatea de a consuma gazele din Marea Neagră, deoarece nu are industrie, nu are petrochimie, iar populația este racordată la rețea doar în proporție de 30-35%, spre deosebire de 95% din locuitorii Ungariei. "Nu aveţi petrochimie, nu puteţi folosi gazele naturale ca materie primă. Ce faceţi cu gazul? Îl ardeţi, faceţi un foc mare?", a afirmat ironic șeful FGSZ.