Romgaz: Nu ne prisoseau banii pe care trebuie să-i plătim ca dividende suplimentare/ Pentru oportunități de investiții, am putea apela la emisiuni de obligațiuni și împrumuturi bancare

Întrebat în ce măsură afectează politicile Guvernului planurile de dezvoltare ale companiei, directorul general al Romgaz a declarat joi, într-o conferință de presă, că "nu ne prisoseau banii pe care trebuie să-i plătim ca şi dividende suplimentare, să zicem, din rezervele societăţii", însă "este o necesitate a statului român. Pentru investiții, dacă va fi nevoie, compania va căuta alte surse de finanțare: cooperări pe anumite proiecte, emisiuni de obligațiuni sau împrumuturi bancare.Volintiru a mai spus că a luat în calcul pentru bugetul pe anul viitor posibilitatea ca Executivul să solicite, la fel ca în 2017 și 2018, distribuirea a minim 90% din profituri. Programul de investiții pe anul viitor este de 2,345 miliarde lei. Guvernul investește deja într-o centrală de producere a energiei electrice la Iernut. Mai vrea să facă una la Mintia. În plus, vrea să investească în energie regenerabilă, dar și în industria petrochimică. Pentru astfel de investiții este nevoie de multe miliarde de lei."Romgaz a primit o solicitare din partea acţionarului majoritar pentru a fundamenta o distribuire de dividende. În urma acestei analize pe care societatea a efectuat-o, conducerea executivă, şi a fost avizată în cadrul Consiliului de Administraţie, societatea a fundamentat suma de 500 milioane lei, sumă pe care poate să o distribuie în urma acestei solicitări din partea Ministerului Energiei. Ulterior, în cadrul acestei săptămâni, am primit o solicitare din partea acţionarului majoritar pentru distribuirea unei sume de 700 milioane, nu de 500 milioane lei care a fost avizată de conducerea executivă şi Consiliul de Administraţie", a declarat directorul economic al Romgaz, Andrei Bobar.La rândul său, directorul general al Romgaz a spus că s-a ținut cont de investiții la fundamentarea sumei de 500 de milioane de lei. Ar putea fi eliberat cash dacă nu va fi îndeplinit programul de investiții. "În măsura în care este posibil ca în viitor să nu facem toate investiţiile pe care ni le-am propus, deşi ne dorim foarte mult acest lucru, atunci automat se eliberează cash-ul. S-ar putea chiar să nu fie nevoie să apelăm la alte surse. Nu tăiem nimic din bugetul de investiţii. Ideea este că eu am un plan de investiţii care doresc să fie dus la îndeplinire. În măsura în care, din cauza unor impedimente legale sau a altor probleme care apar pe parcurs nu putem să facem toate aceste investiţii, automat se deblochează o sumă. În condiţiile în care reuşim să facem toate aceste investiţii pe care ni le-am propus, apelăm la o altă sursă, o sursă atrasă care să completeze necesarul de investiţii", a spus Volintiru.Romgaz a obţinut în primele nouă luni un profit net de 1,027 miliarde de lei, în scădere cu 14%, respectiv 167,2 milioane lei, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară din 2017, pe fondul creşterii cheltuielilor cauzate, printre altele, de majorarea redevenţelor, se arată într-un raport al companiei publicat joi pe BVB.