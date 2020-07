Răzvan Nicolescu, despre un posibil proiect de lege privind energia eoliană offshore: Suntem pe cale să ne grabim și să ne dăm cu stângul în dreptul

Mai mulți deputați vor să introducă în procedura legislativă un proiect de lege privind acordarea de subvenții pentru devoltarea de eoliene offsore în largul Mării Negre. Răzvan Nicolescu, fost ministru, actual partener Deloitte România, critică această intenție, spunând că nu e în interesul României să adopte o legislație în acest domeniu înaunte de finalizarea unei directive UE. Nicolescu vorbește și de anumite interese, cum ar fi vânzarea unor terenuri."Am mare încredere în perspectivele energiei eoliene offshore și în rolul firmelor locale în dezvoltarea ei. Cred însă că suntem iar pe cale să ne grabim și să ne dăm cu stângul în dreptul, cum am mai facut cu certificatele verzi acum 12 ani. Atunci am adoptat legislație înainte de finalizarea directivei UE.Și atunci ca și acum erau niste terenuri de vândut.Este nevoie de o atentă analiză temeinică înainte de a veni cu scheme de sprijin. Ca stat, când vorbești cu investitorii trebuie să te gândești de zeci de ori înainte să promiți. Când ai promis, trebuie să îți ții cuvântul.Sensul și conceptul de “contract pentru diferență” este greșit înteles și interpretat de inițiatorii proiectului de lege.Oricum, nu este în interesul României să vorbească de scheme de sprijin înainte de strategia UE pentru energia eoliană offshore care urmează sa fie publicată în septembrie ac și discutată în cursul acestui an în Parlamentul European și în Consiliul UE.Prioritatea României trebuie să fie ca Marea Negră să fie importantă din perspectiva UE și să se aloce resurse.Dacă suntem inteligenți, este posibil ca la început să dezoltam pe fonduri nerambursabile și să nu fie nevoie niciodată de scheme de sprijin care vor încărca facturile semnificativ la consumatori pe zeci de ani".Proiectul de lege prevede subvenții pentru investitori de până la 25 de euro/MWh peste prețul de piață al energiei electrice, iar dreptul de a iniția și realiza astfel de proiecte va fi obținut de la stat fie prin concesionare, în urma unei proceduri de licitație, fie prin licențiere directă, prevede un proiect de lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore, scrie Profit. Draftul de act normativ a fost inițiat de deputatul PSD Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, alți 25 de deputați PSD, plus doi de la PNL (Dănuț Bica și Sorin Bumb), unul de la UDMR (Sandor Bende), unul de la ALDE (Dumitru Lovin), unul din grupul minorităților naționale (Slavoliub Adnagi) și doi independenți (Claudia Bogaciu și Octavian Petric).Inițiatorii vor să ceară dezbaterea proiectului în procedură de urgență. Până acum, documentul nu a fost introdus în procedura legislativă.