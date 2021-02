Profitul Nuclearelectrica a crescut cu 27,8% în an de pandemie

“Deși anul 2020 a fost unul dificil, echipa SNN și-a menținut strategia inițială, atât de creștere financiară, dar mai ales de continuare a proiectelor de investiții curente și strategice, retehnologizarea Unității 1 și Proiectul Unităților 3 și 4. Am asigurat constant forța de muncă pentru menținerea funcțiilor vitale de securitate nucleară, operare în condiții de eficiență precum și a funcțiilor suport, am continuat proiectele interne ale companiei în zona recrutării și retenției de personal înalt calificat și al inovației prin analiza diferitelor noi oportunități de afaceri: reactoare mici modulare, producția de Cobalt 60, hidrogen curat", a declarat Cosmin Ghiță, director general.Acesta spune că este un semnal pozitiv includerea SNN în indicele pieței londoneze FTSE Russell începând cu septembrie 2020, cu efect de maturizare atât pentru bursa locala cât și pentru acțiunile SNN. "În anul 2020 am mizat pe reziliența dobândită anterior și ne-am dorit să dăm un semnal de încredere și gestionare eficientă a companiei, într-un context național și internațional dificil, pentru acționarii și investitorii noștri", a mai spus Ghiță.