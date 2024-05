GADGET Marți, 07 Mai 2024, 14:08

Producătorul japonez de jocuri video Nintendo a anunțat marți că va dezvălui un succesor pentru consola sa Switch până la încheierea actualului an fiscal, relatează Associated Press și CNN.

Nintendo Switch Foto: Esther Moreno / Alamy / Profimedia Images

„Vom face un anunț despre succesorul Nintendo Swith în cadrul acestui an fiscal. Vor fi peste 9 ani de când am anunțat existența Nintendo Switch în martie 2015”, a declarat Shuntaro Furukawa, președintele Nintendo, într-un mesaj publicat de companie pe rețeaua de socializare „X”, fosta Twitter.

Întrucât în Japonia anul fiscal diferă de anul calendaristic, asta ar însemna că Nintendo va prezenta succesorul Switch până cel târziu pe 31 martie 2025. Anul fiscal 2024-2025 a început în Japonia pe 1 aprilie și se va încheia la data respectivă.

Furukawa a precizat însă că anunțul privind succesorul Switch nu va fi făcut în perioada imediat următoare în condițiile în care chiar luna viitoare Nintendo urmează să organizeze un eveniment în care va prezenta actualizările de software pentru Switch.

Nintendo a raportat o creștere cu 13% a profitului pentru anul fiscal ce s-a încheiat la finele luni martie, compania cu sediul la Kyoto profitând de pe succesul major al unor jocuri ale sale precum „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Nintendo vinde consola de jocuri Switch în 3 versiuni

Profitul net al Nintendo a crescut în ultimul an fiscal până la 490,6 miliarde de yeni, echivalentul a 3 miliarde de dolari, în condițiile unei creșteri a vânzărilor de 4%. Aproape 80% din vânzările sale de 1,67 trilioane de yeni (11 miliarde de dolari) sunt realizate de Nintendo în afara Japoniei.

Într-o perioadă în care rivalii de la PlayStation și Xbox au mizat pe dezvoltarea unor console „staționare” cu funcționalități tot mai puternice în materie de grafică și putere de procesare, Nintendo a ales o cale diferită, gândind Switch atât ca o consolă pentru televizorul de acasă, cât și una portabilă.

Pe lângă faptul că poate fi pusă cu ușurință într-un bagaj pentru a putea fi folosită pe drum, consola Switch s-a bucurat de succes grație numeroaselor titluri de jocuri pentru toată familia pe care le-a dezvoltat Nintendo.

În prezent Nintendo vinde 3 modele diferite ale Switch: versiunea OLED, cu cel mai bun ecran și experiență grafică, varianta Nintendo Switch standard, și o versiune mai mică și mai ieftină, Nintendo Switch Lite, care se adresează în principal celor care vor să se joace în timp ce se află pe drum.