Gazprom nu se grăbeşte să obţină aprobările pentru Nord Stream 2, în contextul preţurilor ridicate la gaze naturale

Cea de-a doua sursă citată de Reuters a spus că şefii de la Gazprom sunt mulţumiţi de situaţia actuală şi se aşteaptă ca şi anul viitor să existe un deficit de aprovizionare pe piaţa gazelor, ceea ce va menţine preţurile la un nivel ridicat.









Rusia se foloseşte de preţurile mari la gaze ca un instrument de presiune în disputa pe tema proiectului Nord Stream 2





Pomparea de gaze în conducta Nord Stream 2 fără aprobarea autorităţilor germane ar declanşa o amendă modestă, însă, având în vedere că în Germania are loc în prezent o tranziţie de putere, iar relaţiile Rusiei cu Occidentul sunt deja tensionate, Gazprom este mulţumit să aştepte, susţine una dintre sursele citate de Reuters.„Nu vrem să obţinem o aprobare rapidă pentru gazoduct. Acum mingea este în terenul Germaniei”, a dezvăluit sursa sub protecţia anonimatului.Aceeaşi sursă a adăugat că Gazprom, cel mai mare contributor la bugetul Rusiei, şi Kremlinul vor să vadă cum vor evolua relaţiile cu noul Guvern de la Berlin, după plecarea Angelei Merkel, care a susţinut proiectul Nord Stream 2.Preţurile ridicate la electricitate au forţat unele industrii să îşi reducă producţia, iar consumatorii europeni plătesc mai mult pentru a-şi încălzi casele, ceea ce creşte presiunile inflaţioniste.Gazprom, companie care asigură 35% din necesarul de gaze naturale al Europei, susţine că îşi îndeplineşte toate angajamentele contractuale, lucru confirmat de principalii săi clienţi europeni. Însă, unii politicieni europeni, presaţi de consumatorii nemultumiţi de facturile mari la încălzire, susţin că Rusia ar putea să-şi majoreze livrările şi se foloseşte de preţurile mari la gaze ca un instrument de presiune în disputa pe tema proiectului Nord Stream 2.

Gazprom a raportat recent un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari) în trimestrul al treilea al acestui an şi se aşteaptă la rezultate superioare în lunile care vor veni.La începutul lunii septembrie, grupul rus Gazprom a anunţat finalizarea lucrărilor de construcţie la gazoductul Nord Stream 2 , care este compus din două linii separate ce pot transporta anual 55 de miliarde de metri cubi de gaze din Rusia în Germania, o cantitate suficientă pentru aprovizionarea a 26 de milioane de gospodării. Ulterior, prima dintre cele două linii ale conductei a fost umplută cu aşa-numitul „gaz tehnic”, în aşteptarea aprobărilor necesare din partea autorităţilor germane pentru a putea începe să vândă gaze naturale Europei.Însă, în luna noiembrie, autoritatea germană de reglementare a anunţat că a decis să suspende procesul de autorizare a conductei Nord Stream 2, deoarece grupul cu sediul în Elveţia care stă în spatele acestui proiect (Nord Stream 2 AG) trebuie să înfiinţeze o companie în conformitate cu legislaţia germană pentru a putea obţine o autorizaţie de funcţionare.Suspendarea ar putea amâna data la care conducta Nord Stream 2 va deveni operaţională până în luna martie a anului următor, au declarat sursele citate de Reuters.