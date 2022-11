ENERGIE Luni, 14 Noiembrie 2022, 17:06

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Germania va naționaliza importatorul de gaze naturale Sefe, companie denumită anterior Gazprom Germania, potrivit unui anunț făcut luni de ministerul Economiei de la Berlin citat de Reuters.

Sediul filialei Gazprom în Germania Foto: John MacDougall / AFP / Profimedia Images

Sefe a fost scos de sub administrarea Gazprom mai devreme în cursul acestui an și pus sub tutela statului german în luna aprilie, primind de atunci credite de aproape 10 miliarde de euro pentru a rămâne pe linia de plutire.

Ministerul Economiei de la Berlin a justificat măsura prin necesitatea de a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a țării, Sefe fiind amenințată cu insolvența după ce prăbușirea importurilor de gaze naturale rusești au dus la pierderi de miliarde de euro companiei și altor importatori de gaze naturale care au fost nevoiți să apeleze la piețele spot cu prețuri ridicate sau să caute surse de gaze în alte părți.

Gazprom a anunțat la începutul lunii septembrie că suspendă pe termen nelimitat toate livrările de gaze naturale prin conductul Nord Stream 1, cel prin care se aproviziona Germania cu gaze rusești.

Sefe a devenit a doua compania importatoare de gaze naturale naționalizată de guvernul german, după Uniper în luna septembrie, în contextul crizei energetice europene declanșată de decizia Rusiei de a sista livrările de gaze naturale către țările care refuză să plătească importurile energetice în ruble și reducerea dramatică a livrărilor către alte țări.

Germania va compensa Gazprom pentru naționalizarea activelor sale

Ministerul german al Economiei a anunțat luni că a folosit o nouă lege privind securitatea energetică a țării pentru a tăia capitalul Sefe astfel încât Gazprom să își piardă participația în Sefe.

Oficialii de la Berlin au precizat însă că Gazprom va fi compensată în urma deciziei, suma urmând să fie stabilită în funcție de valoarea de piață a Sefe, dar că detaliile procedurii de compensare nu au fost finalizate încă.

Comisia Europeană a dat undă verde în cursul acestui weekend măsurii propuse de guvernul lui Olaf Scholz.

Executivul german a anunțat încă de la începutul lunii aprilie că analizează posibilitatea naționalizării activelor Gazprom și ale Rosneft, o altă mare companie energetică rusească.