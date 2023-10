ENERGIE Sâmbătă, 14 Octombrie 2023, 10:00

2

Aproape 2 milioane de consumatori de electricitate din România, adică 20% din total, au deja instalate contoare inteligente, iar procesul de înlocuire continuă. Acestea permit citirea de la distanță a consumului aproape în timp real.

Contor inteligent Foto: Agerpres

Însă, la înlocuirea vechiului contor, companiile de distribuție sunt obligate prin lege să anunțe consumatorii cu cel puțin 10 zile înainte, astfel încât aceștia să-și noteze ultimul index. În plus, oamenii trebuie informați care sunt beneficiile și ce înseamnă valorile afișate pe ecranul noului contor. În realitate, însă, acest lucru nu se întâmplă de fiecare dată și există consumatori care s-au trezit cu noile contoare fără a ști ce sunt și care a fost indexul de consum la momentul înlocuirii.

Câte contoare inteligente există în România

În România, în luna martie a acestui an existau 1.951.735 de contoare inteligente, însemnând 20% din totalul consumatorilor de electricitate din țară, potrivit datelor furnizate de ANRE, la solicitarea HotNews.ro.

Fruntașe la schimbarea contoarelor sunt companiile de distribuție din grupul Enel: e-Distribuție Muntenia a instalat 564.541 de contoare inteligente, reprezentând 39% din totalul clienților lor, e-Distribuție Banat - 343.754 contoare (36%) și e-Distribuție Dobrogea - 308.403 contoare (45%).

Urmează Delgaz Grid, din grupul E.ON - 296.450 contoare inteligente (19% din totalul consumatorilor din rețeaua lor) și Distribuție Energie Oltenia, din grupul CEZ România - 240.194 contoare inteligente (16%).

La coada listei sunt companiile de distribuție din grupul Electrica: DEER Transilvania Nord - 83.442 (6%), DEER Muntenia Nord - 66.252 (5%) și DEER Transilvania Sud cu doar 48.699 de contoare instalate, reprezentând 4% din totalul consumatorilor racordați la rețeaua lor.

Ce sunt contoarele inteligente

Contoarele integrate în sistemele de măsurare inteligentă (SMI) înregistrează și memorează indecși de consum la un interval de 15 minute și transmit zilnic datele memorate către sistemul central de colectare, validare, stocare și prelucrare a datelor.

Pe lângă datele de consum, contoarele inteligente înregistrează și alți indicatori, precum tensiune, curent, putere și mărimi de stare care sunt utilizate pentru optimizarea activităților de administrare și exploatare a rețelelor de către operatorii de distribuție.

Care sunt beneficiile contoarelor inteligente

ANRE a enumerat care sunt beneficiile consumatorilor ale căror locuri de consum sunt integrate în SMI:

eliminarea nevoii de transmitere a autocitirii consumului de energie electrică, respectiv eliminarea facturării pe valori estimate ale consumului şi facturarea consumului de energie electrică pe baza consumului real înregistrat în SMI;

simplificarea procedurii și scurtarea duratei pentru schimbarea furnizorului;

posibilitatea de a încheia contract de furnizare cu tarife diferențiate/dinamice – pe paliere orare, ore de vârf, ore de gol etc. - în funcție de oferta furnizorilor;

posibilitatea de a se asocia în structuri de agregare, în comunități energetice penru a participa la servicii de flexibilitate, respectiv la mecanisme de piață de energie electrică care vizează creșterea eficienței energetice;

posibilitatea de a-și optimiza consumul de energie electrică prin modificarea comportamentului de consum utilizând instrumente de optimizare (ex. nonintrusive appliance load monitoring (NIALM));

scurtarea duratei întreruperilor alimentării cu energie electrică prin localizarea mai precisă a locului defectelor și efectuarea deconectărilor/reconectărilor de la distanță;

posibilitatea de a fi accesate datele de consum pe portalul OD prin acces direct, pe baza contului de utilizator.

Consumatorii nu trebuie să suporte niciun cost. În plus, au dreptul de a refuza schimbarea contoarelor

Pe de altă parte, la instalarea noilor contoare, operatorii de distribuție au obligația să informeze utilizatorii cărora urmează să le fie instalate contoare inteligente cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru instalare, prin mijloace de informare adecvate, la locul de consum, precum afişe, pliante, SMS, mai spun reprezentanții ANRE.

Totodată, operatorii de distribuție au obligația să informeze oamenii care sunt beneficiile, cum funcționează și ce înseamnă valorile afișate pe ecranul contorului.

În practică, însă, lucrurile nu se întâmplă tocmai așa.

Cătălina P. este un consumator casnic din București, care s-a trezit cu un contor nou fără a fi informată de această schimbare, așa cum impune legea.

"Când am dorit să citesc contorul pentru a trimite indexul, așa cum făceam lunar, am văzut că aveam un alt contor. Nu știam despre ce este vorba, nu am primit niciun fel de anunț, nici de la compania de distribuție, nici de la cea de furnizare. De obicei, când sunt lucrări în bloc la diverse instalații sau rețele, se afișează acest lucru la intrare, dar de data aceasta nimic", povestește Cătălina.

Ea a trimis o solicitare către e-Distribuție Muntenia, operatorul din zonă, în care a cerut explicații cu privire la noul contor și la indexul pe care ar fi trebuit să-l transmită furnizorului.

Cătălina a primit un răspuns de la e-Distribuție, însă acesta nu conținea nimic referitor la obligația de a fi fost informată dinainte, ci doar confirmă schimbarea contorului, cu o copie a bonului de mișcare în atașament.

"Consider că normal ar fi fost să fiu de față la întocmirea procesului verbal referitor la vechiul index, din moment ce implică date despre consumul pe care eu trebuie să îl plătesc", mai spune ea.