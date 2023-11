ENERGIE Marți, 28 Noiembrie 2023, 19:04

0

Nuclearelectrica a semnat, marți, cu Candu Energy Inc., o companie AtkinsRéalis (SNC-Lavalin Group Inc.) și Canadian Commercial Corporation, o corporație federală de stat, au semnat astazi, 28 noiembrie 2023, un contract în valoare de 781 milioane dolari canadieni (circa 520 milioane euro). Contractul prevede furnizarea de scule și componente, precum și servicii de inginerie și tehnologie, pentru prelungirea duratei de viață a Unității 1 CNE Cernavodă.

Unitatea 1 Cernavoda Foto: Nuclearelectrica

Contractul a fost semnat la Paris

Semnarea contractului a avut loc la Expoziția Mondială Nucleară de la Paris, în cadrul unei ceremonii la care au participat Mary Ng, ministrul pentru Întreprinderi Mici, Promovarea Exporturilor și Comerțului Internațional al Canadei (ministerul responsabil pentru CCC), Dan Drăgan, Secretar de stat, Ministerul Energiei din România, Teodor Chirica, președintele Consiliului de Administrație al SNN, Bobby Kwon, președinte și director general, CCC, Ian Edwards, președinte și director general, AtkinsRéalis și Joe St. Julian, președinte, Nuclear, AtkinsRéalis.

Intrarea în vigoare a contractului este condiționată de aprobarea Adunării Generale a Acționarilor SNN, CCC primind aprobarea finală din partea Guvernului Canadei, precizează Nuclearelectrica.

AtkinsRéalis este implicată în toate proiectele de prelungire a duratei de viață a reactoarelor CANDU

Având licență exclusivă asupra portofoliului de proprietate intelectuală CANDU, AtkinsRéalis este singura companie implicată în toate proiectele de prelungire a duratei de viață a reactoarelor CANDU de până acum la nivel global, inclusiv în Asia, America de Nord și America de Sud.

Lucrările executate în prezent de AtkinsRéalis pentru proiectele de prelungire a duratei de viață a reactoarelor CANDU din Ontario includ 10 reactoare la Darlington și Bruce Power.

"Reactoarele CANDU sunt una dintre puținele tehnologii de reactoare mari disponibile pentru construcție. Este o tehnologie specială, cu avantaje unice. Folosește uraniu natural ca și combustibil, coproduce izotopi medicali care luptă împotriva cancerului, poate fi realimentată online și se mândrește cu standarde impecabile de siguranță și eficiență în exploatare.", a declarat Joe St. Julian, președinte, Nuclear, AtkinsRéalis.

CANDU este o marcă înregistrată a Atomic Energy of Canada Limited, utilizată sub licență exclusivă de Candu Energy Inc., o filială a SNC-Lavalin Group Inc. care își desfășoară activitatea sub numele de AtkinsRéalis.

Intenția pentru construirea a două noi reactoare rămâne în picioare

Cele două unități CANDU de la Cernavoda furnizează 20% din energia electrică a României. Au fost puse în funcțiune în 1996 și, respectiv, 2007. Guvernul român și SNN și-au anunțat, de asemenea, intenția de a construi încă două reactoare CANDU la Cernavoda. Patru reactoare CANDU operaționale la centrală ar duce ponderea energiei nucleare în producția de energie electrică a României la 33%.

Unitatea 2 a reactorului CANDU de la Cernavoda deține recordul mondial pentru cel mai mare factor de capacitate (compus din fiabilitate și timp de funcționare) dintre toate reactoarele nucleare la nivel mondial. Tehnologia CANDU din Ontario deține recordul pentru cea mai lungă durată de funcționare continuă pentru orice reactor nuclear din lume.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996, are o capacitate instalată de 700 MWe, iar în cei 27 de ani de operare a livrat în Sistemul Energetic Național 138.388.129 MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, informează Nuclearelectrica.

După retehnologizare, în anul 2029, Unitatea 1 a CNE Cernavodă va continua să producă aproximativ 5 TW anual și să evite eliberarea a 5 milioane de tone de CO2 anual, energia nucleară având, pe întreg ciclul de viață, cea mai redusă amprentă de carbon dintre toate sursele.