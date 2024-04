ENERGIE Marți, 09 Aprilie 2024, 16:07

​Comisia Europeană ar urma să deschidă noi investigații anti-subvenții străine, care vizează echipamente eoliene aduse din China în cinci țări europene, printre care și România, arată publicația Politico. În cazul României, ar fi o nouă investigație lansată de Comisia Europeană legată de subvențiile chinezești, în domeniul energiei regenerabile. Aceste investigații au fost demarate și pe fondul semnalelor de alarmă ale producătorilor europeni de echipamente energetice, care au ajuns să solicite sprijin de urgență la Bruxelles, pentru a nu își închide fabricile.

Panouri fotovoltaice și turbine eoliene Foto: Airubon | Dreamstime.com

Noile investigații sunt legate de controale privind turbine eoliene din România, Bulgaria, Spania, Grecia și Franța. Acestea ar urma să fie anunțate de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, într-un discurs la Princeton.

Ancheta UE se va baza pe un nou instrument, numit Regulamentul privind subvențiile străine. Acesta permite Bruxellesului să blocheze accesul la licitații pentru contracte publice, la fuziuni și achiziții, ba chiar și la oferirea de bunuri și servicii pe piața unică de către firme subvenționate de guverne străine.

Deja a fost implementat împotriva gigantului feroviar de stat chinez CRRC, care a fost forțat să se retragă, luna trecută, de la o licitație organizată în Bulgaria, în condițiile în care oferta sa este investigată de Comisie pentru denaturarea concurenței loiale.

Încă două investigații în România

Comisia Europeană a anunțat, săptămâna trecută, că a deschis două investigații aprofundate care vizează o licitație publică din România, organizată de Parc Fotovoltaic Rovinari Est SA, privind proiectarea, construcția și exploatarea unui parc fotovoltaic de 110 MW.

La licitație au depus oferte companii controlate de China. Potrivit Comisiei, este investigată o posibilă denaturare a pieței pe baza subvențiilor străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice.

Sunt investigate, pe de-o parte Grupul Enevo, inclusiv de LONGi Solar Technologie GmbH și, pe de altă parte, Shanghai Electric UK Co. Ltd. și de Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

Licitația vizează construcţia a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 450 MW, fiind împărțită în patru loturi. Cele două consorții au depus oferte pentru toate cele patru loturi, nu doar pentru cel menționat în comunicatul Comisiei Europene.

Societatea Parc Fotovoltaic Rovinari Est SA este deținută în mod egal de OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia.

Potrivit Regulamentului privind subvențiile străine, companiile sunt obligate să notifice licitațiile lor de achiziții publice în UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 milioane euro și când au primit subvenții financiare străine de cel puțin 4 milioane euro, din cel puțin o țară terță, în cei trei ani anteriori notificării.

Potrivit Comisiei, în ultimii ani, subvențiile străine par să fi denaturat piața internă a UE, inclusiv oferind beneficiarilor lor un avantaj neloial pentru a achiziționa întreprinderi sau pentru a obține contracte de achiziții publice în UE în detrimentul concurenței loiale.

De ce au ajuns producătorii europeni de panouri foltovoltaice să solicite sprijin de urgență la Bruxelles

Uniunea Europeană este invadată de importurile chinezești, motiv pentru care producătorii europeni de panouri fotovoltaice au solicitat, la începutul lui martie, sprijin de urgență la Bruxelles, pentru a nu își închide fabricile.

Producătorii europeni au solicitat sprijin inclusiv prin măsuri anti-dumping, prin restricții comerciale legate de importurile ieftine din China.

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) avertizează că dependența de China, care livrează peste 90% din panourile solare, ar putea fi riscantă și este nevoie urgentă de noi fabrici de producție în alte zone ale lumii. În plus, guvernele ar trebui să ducă o politică de încurajare a investițiilor în rețele și în capacități de stocare.

Producția de energie din surse regenerabile va cunoaște un boom în următorii cinci ani la nivel mondial, în special cea solară, care se va tripla.

"Dependența de o tehnologie, de o singură țară și de o singură rută ar putea fi riscantă”, a declarat, recent, Fatih Birol, directorul executiv al IEA.