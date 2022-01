Ministru PNL, despre eventualitatea eliminării TVA la alimente: Unde ne vom opri? Nevoi are toată lumea

„Este o măsură care, cel puțin în momentul acesta, contravine directivei europene. Putem să discutăm orice (cu Comisia Europeană - n.r.), dar să ai o reglementare care contravine unei directive europene înseamnă infringement”, a spus Vîlceanu, joi, într-o conferință.„Este evident că statul român trebuia să facă ceva în ceea ce privește creșterea prețurilor la energie și gaze. A existat o lege pe care a votat-o toată lumea. Acum înțeleg că nu mai e de ajuns acea lege și că trebuie să venim cu alte măsuri. Vom vedea în guvern și alte măsuri. Dar trebuie să ne punem o întrebare și e o întrebare serioasă: unde ne vom opri? Pentru că nevoi are toată lumea și, dacă o să începem să discutăm fiecare nevoie în parte - ministrul Agriculturii este îngrijorat pe bună dreptate în privința producătorilor din agricultură, sunt convins că ministrul IMM-urilor va spune că și IMM-urile au probleme în legătură cu situația asta, va veni un alt ministru, cel de la Cultură, care va spune despre teatre. Cred că ar trebui să se discute: ce vrei, care sunt categoriile care au nevoie de ajutor? Cred că trebuie ajutată în primul rând populația. Dar totuși, unde ne vom opri. Pentru că intrăm într-o spirală care nu se va opri niciodată, întotdeauna va fi cineva pe care ai uitat să-l ajuți”, a mai spus liderul PNL.Referitor la o eventuală măsură de a plafona prețurile la energie sau la alte scheme suplimentare de sprijin pentru consumatori, Dan Vîlceanu s-a arătat tot sceptic.„Există o discuție legată de prețuri și evident că se caută soluții. Dar soluția trebuie să fie una obiectivă, care nu se schimbă de la zi la zi. Trebuie să te oprești undeva. Nu poți plăti la nesfârșit și pentru toată lumea factura la energie. Oferim bani populației sau companiilor să plătească factura? Foarte bine. Fă-o pentru toți! Și aunci nu mai există această discuție. Ne permitem să o face, pentru toți?! Eu cred că ar trebui să ne oprim din a avea puncte de vedere politice și am văzut inclusiv cereri de demisie din partea unor colegi din guvern sau din coaliția asta PNL-PSD-UDMR, având în vedere că este o situație pe care nu a creat-o un ministru sau un alt partid politic. E o situație complicată, pe care o are toată Europa, toată lumea, la care noi trebuie să venim cu răspunsuri serioase. Dacă noi venim cu răspunsuri gen < >, iar celălalt coleg din coaliție spune < >., nu cred că aceasta este o modalitate serioasă și constructivă de a rezolva prețurile la energie”.Întrebat și despre măsuri care ar fi fost decise în alte state, de plafinare a prețurilor la carburanți sau de eliminare a unor taxe, Vîlceanu a spus: „Unde ne vom opri? Pentru că era clar că va începe discuția și de prețul la carburanți. Și aici iarăși trebui să venim cu ajutor pentru populație să-și plătească prețul la combustibil. Nu poate funcționa la nesfârșit. Tocmai de aceea e imposibil să poți gândi scheme de ajutor pentru energie, pentru gaze, pentru carburanți, pentru produse de bază și așa mai departe. O să ajungem să plătim tot pentru toată lumea, ceea ce este de-a dreptul ireal, nu poți să gândești așa”Totodată, secretarul general al PNL a afirmat că Guvernul nu poate interveni asupra prețurilor practicate de diverși producători privați.„Există oricând instrumentul de a plafona prețul și a interveni în piață la modul acesta, de a fixa tu prețurile de la Guvern, ceea ce nu e tocmai ideea unei piețe libere - ceea ce ar duce, sunt convins, în condițiile de piață actuale, cu prețuri crescute la energie, la dispariția unor produse de pe raft. În momentul în care prețul cu care tu produci este mai mare decât prețul cu care vinzi, evident că nu vei mai avea niciun fel de motivație să producți și să vinzi produsul respectiv, pentru că asta ar însemna să pierzi. Vă aduceți aminte că la primele valuri ale pandemiei s-a pus problema plafonării prețurilor la anumite medicamente și nu s-au putut plafona pentru că ar fi dus la dispariția unor medcamente din piață. E același lucru.Este complicat să faci prețul fiecărui producător în parte, tu la Guvern. Și să-i spui tu cât a avut adaos și cât a fost cost de producție. Hai să luăm o firmă care produce creioane. În funcție de tehnologia și de aptitudinile fiecărei companii, unul produce creioane mai ieftin și altul mai scump. E complicat să iei tu toate fabricile de creioane din România și să-i spui cât are costurile. Și nici nu cred că se apucă cineva să facă așa ceva. Hai să luăm făina, unul are o moară mai nouă, altul are o moară mai veche, n-ai de unde să știi tu la guvern câtă energie consumă producătorii de făină. E o idee care poate fi un profit politic, dar niciodată nu poate fi un profit în piață, noi vorbim de argumente economice aici” - a mai declarat dan Vîlceanu.Ministrul fondurilor UE a respins și o eventuală supra-impozitare a profiturilor companiilor din energie. „Să știți că 80% dintre productării de gaze și energie din România sunt de stat. Și, așa cum știți, 80% din dividendele acestor companii vin la stat” - a mai spus Dan Vîlceanu.