Dupa o saptamana, site-ul ANAF a redevenit functional / Eugen Teodorovici: Imi cer scuze fata de toti contribuabilii

"De ani de zile in zona de Fisc toata partea de infrastructura IT e invechita, creeaza foarte multe blocaje. Azi s-a dat drumul la zona de site", a spus miercuri Teodorovici, la intrebarile ziaristilor.Acesta a spus ca "s-a lucrat zi si noapte pentru a gasi o solutie" dar in prezent "nu exista un contract de mentenanta" pentru site.Acest lucruri "s-au stiut la nivelul Fiscului de ani de zile", a spus el, adaugand ca "fara o reforma clara si o cale stabilita foarte bine" si "fara un sistem IT performant lucrurile raman asa cum sunt"."Imi cer scuze fata de toti contribuabilii care au avut nemultumiri", a mai spus acesta.