România, avans important în clasamentul statistic al bunăstării în UE, peste Croația, Ungaria și Bulgaria (date pentru 2015 - 2017)

Clasamentul este realizat pe baza Consumului Individual Efectiv (CIE), un indicator care măsoară statistic bunăstarea materială populației.Datele, valabile pentru intervalul 2015 - 2017 , arată că România a înregistrat cea mai mare creștere din punct de vedere al CIE: 68% din media UE în 2017, față de 58% în 2015. Creșteri importante au fost înregistrate în Lituania (88% vs. 83%) și Cehia (82% vs. 78%).România rămâne însă în continuare în grupul celor cinci state membre care înregistrează un CIE pe locuitor cu peste 30% mai mic decât media UE.În ceea ce privește PIB-ul pe locuitor, România rămâne în continuare pe penultimul loc în UE, înaintea Bulgariei, cu 62% față de media UE.În 2017, CIE pe locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard s-a situat, în rândul statelor membre, între 54% din media Uniunii Europene în Bulgaria 132% în Luxemburg.Aceste date se bazează pe paritatea puterii de cumpărare revizuite, precum și pe ultimele date ale PIB-ului și populației.Zece state au afișat în 2017 un CIE pe locuitor superior mediei UE. Nivelul cel mai ridicat din UE se înregistrează în Luxemburg, cu 32% peste media UE, în fața Germaniei (22% peste media UE).Aceste țări sunt urmate de Austria, Danemarca și Marea Britanie, cu nivele între 15% și 20% peste media UE, și de Belgia, Finlanda, Olanda, Suedia și Franța, cu nivele de circa 10% peste media UE.În 13 state membre, CIE pe cap de locuitor variază între media UE și 30% sub această medie.În Italia, Irlanda și Cipru, nivelele sunt cu mai puțin de 10% sub media UE, în timp ce în Spania, Lituania, Cehia și Portugalia se situează între 10% și 20% sub media UE.Malta, Slovenia, Grecia, Polonia, Slovacia și Estonia se poziționează între 20% și 30% sub această medie.Cinci state membre înregistrează un CIE pe locuitor cu peste 30% mai mic decât media UE. În Letonia, România, Croația și Ungaria nivelurile sunt între 30% și 40% sub medie, în timp ce Bulgaria are un CIE pe locuitor cu peste 40% sub media UE.În ultimele trei ani, CIE pe locuitor, exprimat prin raport la media UE, a rămas relativ stabil în majoritatea statelor membre.Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Luxemburg (132% în 2017, față de 140% în 2015), Austria (117% vs. 121%), Olanda (111% vs. 115%) și Suedia (109% vs. 113%).Potrivit Eurostat, Consumul Individual Efectiv este format din bunuri și servicii efectiv consumate de indivizi, independent de faptul că aceste bunuri și produse sunt cumpărate și plătite de gospodării, de stat sau de instituții cu scop nelucrativ. În comparațiile internaționale este considerat recomandabil, deoarece nu este influențat de faptul că modul de organizare a unor servicii importante consumate precum sănătate și educație diferă foarte mult în funcție de state.