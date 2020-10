Florin Cîțu: Victorie! Fitch a menținut ratingul de țară al României

Florin Cîțu spune că Fitch a menținut ratingul de țară și a spus „foarte clar” că PNL nu crește taxe în 2021.„Victorie! Fitch a menținut rating-ul de țară al României. În plus, agenția de rating spune foarte clar că PNL NU crește taxe în 2021”, a scris Cîțu pe Facebook, potrivit Mediafax.Acesta citează Fitch: „The ruling centre-right PNL administration has pledged to focus on efficiency and targeted measures rather than tax increases to reduce the deficit" (Guvernul de centru-dreaptă PNL s-a angajat să se concentreze mai degrabă pe eficiență și pe măsuri specifice, decât pe creșteri fiscale pentru a reduce deficitul – n.r.)”.Cîțu promite să vină cu mai multe detalii în curând.