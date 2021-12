Piața crypto creează o nouă generație de tineri: consumatori de produse de lux / Presiuni tot mai mari asupra criptomonedelor la nivel mondial

Magazine de lux in New York

Creșterea pieței crypto a îmbogățit mulți tineri

Presiuni tot mai mari pe criptomonede

Potrivit raportului, consumatorii din China rămân forța dominantă la nivel global în ceea ce privește cheltuielile cu produse de lux dar o evoluție surprinzătoare o reprezintă creșterea puternică înregistrată pe această piață în SUA comparativ cu anul trecut.Analiștii băncii au redactat raportul pe baza vizitelor făcute la 48 de magazine din New York și Florida unde cumpărătorii pot găsi mărci de lux precum Louis Vuitton și Gucci.„Dincolo de impactul natural al așa-numite 'cereri refulate' (...) semnalăm o creștere semnificativă în activele de valoare (de la piața bursieră la cea imobiliară la arta contemporană) și, mai presus de toate, impactul semnificativ al avuției obținute din criptomonede care a dus din nou la creșterea numărului total de tranzacții”, afirmă analiștii.Ei spun că discuțiile avute cu managerii magazinelor și asistenții lor par să semnaleze un rol semnificativ jucat de persoanele cu vârsta de sub 35 de ani care își încasează profiturile obținute din criptomonede pentru a cumpăra artă - inclusiv tokenuri nefungibile (NFT) -, bijuterii, haine scumpe și accesorii.„Conversațiile noastre ar indica că până la 20-25% din vânzările [din ultimele 12 luni] ar putea să fi fost generate de acest fenomen”, afirmă analiștii băncii de investiții.Piața crypto a depășit anul acesta pragul de 3 trilioane de dolari pentru prima dată, în mare parte datorită interesului manifestat de investitorii instituționali și individuali care au pompat bani în tot mai multe active digitale, de la criptomonede la artă NFT.Valoarea totală a pieței crypto a scăzut ulterior, odată cu scăderea prețului bitcoin, fiind acum undeva în jurul valorii de 2,3 trilioane de dolari.Raportul arată de asemenea că în 2021 cheltuielile cu produse de lux au revenit în SUA la nivelurile înregistrate în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19.Analiștii de la Jefferies estimează că americanii vor cheltui pe produse de lux cu 45% mai mult în 2023 decât în 2019 însă avertizează că:„Acest lucru este puternic dependent de reziliența activelor ce stau la baza lor pentru a permite monetizarea și, prin urmare, este volatil dar măcar nu este supus riscului unor presiuni guvernamentale precum este cazul în China”.Președintele Rezervei Federale a Statelor Unite, Jerome Powell, a declarat în vara acestui an că monedele digitale vor complementa dolarul, deși a avertizat că criptomonedele „ar putea prezenta riscuri pentru utilizatori și sistemul financiar mai larg”.Însă în luna octombrie Powell a declarat că FED nu are nicio intenție să interzică criptomonedele.China în schimb a interzis anul acesta tranzacțiile cu criptomonede, precum și minarea de monede digitale, autoritățile de la Beijing luând măsuri dure împotriva domeniului crypto după ce ani de zile a fost una din principalele țări în care sectorul activelor digitale s-a extins.India, țara cu cei mai mulți deținători individuali de criptomonede, a anunțat la rândul ei în luna noiembrie că vrea să interzică monedele digitale fiindcă „ar putea strica tineretul”.