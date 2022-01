Atenție la investițiile personale în terenuri virtuale din Metavers. Specialist în investiții: Se cumpără niște biți pe un spațiu de stocare/ Contravin celor 2 principii ale lui Warren Buffett

Despre subiect, HotNews.ro scria din vara trecută cu trendul din Coreea de sud privind investițiile personale

Diferența dintre investiție și speculație

Investiția presupune, în accepțiunea mea cel puțin, o decizie rațională și o serie de fluxuri de capital înapoi către cel ce plasează bani. Astfel, decizia trebuie să se bazeze pe mai mulți indicatori din care să ne dăm seama că o investiție va fi profitabilă sau nu. Investițiile au în general un orizont de timp generos.

Speculațiile pe de altă parte se concentrează pe preț, pe posibilitatea de a face profituri substanțiale în urma unor evenimente. În general se desfășoară pe termen scurt, și riscurile asumate sunt mai mari.

"Acestea fiind spuse, cred că aceste plasamente se încadrează mai degrabă în terenul speculațiilor financiare, deoarece nu cred că exista indicatori dupa care se tranzacționează aceste “imobiliare virtuale”. Părerea mea este că strict prețul este cel care contează în această ecuație, asadar se caută doar următorul activ digital care să “meargă” până la lună, “to the moon” cum spun adepții cripto”, a explicat Adrian Anghel.





Cât de sigură este monetizarea acelui spațiu în viitor

Potrivit acestuia, posibilitatea de a pierde bani e destul de ridicată, cum nu putem determina valoarea reală a acestor “active”, nu putem ști dacă facem o afacere bună sau nu. Și atunci suntem în tărâmul speculațiilor.





Se poate evalua un teren virtual care în principiu este o resursă nelimitată?

Dacă stăm să ne gândim, de fapt, se cumpară niște biti pe un spațiu de stocare, iar cum spațiul de stocare nu mai reprezintă o problemă, terenurile virtuale nu au o problemă de ofertă, precum terenurile reale.

În plus, poți călători oriunde în lumea virtuală, deci e greu de apreciat ce face un “teren” mai valoros, spre deosebire de lumea reală unde locația contează enorm.





Metaversul și criptomonedele

Nu m-ar mira însă, dacă va reuși, să vedem un rol crescut pentru cripto, în măsura în care vor rămâne nereglementate. Rețelele sociale și jocurile dau dependență deoarece oferă acea recompensă imediată.

Și pe măsură ce vom fi tot mai dependenți de lumea virtuală, este probabil să începem să consumăm și din ce în ce mai multe produse virtuale. Care probabil că se vor plăti cu cripto, minat sau cumpărat cu bani reali.





Locuri de muncă în Metavers

Apoi, ce job-uri vor aparea în metavers, ține doar de imaginația noastră. Se poate deschide o nouă piață, fără doar și poate.

Da, cred că putem vorbi de o nouă economie, în măsura în care proiectul se materializează, iar aici parerile sunt împărțite. Sunt oameni care-și joacă inclusiv numele companiilor fondate de ei, în timp ce alți specialiști din domeniu sunt sceptici că metaversul, așa cum ar trebui să fie el, o nouă identitate virtuală, un avatar, cu care te muți din aplicație în aplicație, din hartă în hartă, se va materializa.





Investiția în Metavers, o bulă anul acesta?

Însă giganții din IT în al căror cloud se găsește acest metavers, producătorii de chip-uri și ecrane, beneficiarii metaversului, sunt companii enorme și, mai important, profitabile. Acolo nu aș zice ca e o bulă deocamdată.

