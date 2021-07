Ce este metaverse și cum această piață atrage investiții personale în Coreea de sud. Platformele au început să fie folosite și de grupurile financiare mari

Investițiile în metaverse sunt în creștere în Coreea de sud. Chiar și persoanele fizice au început să investească în companiile din domeniu. Administratori de fonduri de investiții au creat instrumente speciale pentru persoanele pasionate de sector, printre ele fiind KB Asset Management și Samsung Asset Management.







Ce este metaverse

Metaverse este un univers online, un spațiu virtual în care oamenii pot utiliza avataruri și interacționa cu alți vizitatori. E ca un joc. The Washington Post spunea recent că este mai mult decât un joc, îl descria ca pe un loc care reproduce mai tangibil multe aspecte comune ale vieții reale, inclusiv socializare, comerț și divertisment.





Investiții personale în domeniu

Valoarea pieței metaverse, evaluată la 50 trilioane de won în 2019, va crește la 1.700 trilioane won până în 2030, potrivit consultanților PwC.





Fonduri dedicate metaverse

Unii sud-coreeni s-au apucat să investească și pe piețele externe în domeniu, precum în Roblox.







Metaverse în universități și grupuri financiare mari

Un angajat de 35 de ani din Seul a investit recent 4.410 dolari într-un fond legat de metaverse. El a fost inpirat de fiica sa din școala primară care petrece zilnic ore întregi pe Zepeto, o aplicație metaverse a Naver, scria recent The Korea Times.Zepeto este o aplicație care lasă oamenii să-și creeze propriile avataruri și să-și aleagă hainele, coafura și machiajul. În spațiul virtual, ei se pot întâlni cu alte avataruri, să facă cumpărături și să se joace. Numărul de utilizatori ai serviciului de creare a avatarelor online depășește 200 de milioane până acum, potrivit Naver.“Am decis să investesc într-un fond metaverse pentru că eu cred că industria are un potențal mare de creștere”, a spus acel angajat.KB Asset Management a fost primul administrator din industrie care a venit cu un fond metaverse. Acesta a fost introdus la mijlocul lunii iunie, investește în companii de hardware care realizează dispozitive VR și de realitate augumentată (AR), precum și în platforme precum Roblox, Naver și HYBE. De asemenea, mai investește în Apple, Facebook, Microsoft, Nvidia etc. conform The Korea Herald.Investitorii sud-coreeni au investit 5,4 miliarde won prin intermediul fondului în primele două săptămâni.Samsung Asset Management a introdus, în iunie, propriul fond metaverse, care investește în cloud computing, VR, jocuri online, plăți online și platforme online.În Coreea de sud sunt câteva companii care administrează platforme metaverse sau activează în domeniu. Naver, NCSoft, Wysiwyg Studios, Giantstep și LG Innotek sunt printre ele.NCSoft are Universe, o comunitate a fanilor K-pop. Le oferă utilizatorilor să-și îmbrace avatarele care precum starurile lor favorite. Wysiwyg Studios și Giantstep dețin tehnologiile de efecte vizuale care sunt esențiale în metavers, în timp ce LG Innotek produce componentele care sunt necesare pentru AR.„În timp ce piața pentru ochelarii AR este în creștere în era metaverse, camera LG Innotek și modulele de detectare 3-D vor ajuta la creșterea valorii companiei”, spune Kim Ji-san, analist la Kiwoon Securities.Companiile de divertisment precum YG Entertainment și HYBE sunt, de asemenea, alegeri populare, în special pentru fanii K-pop care doresc să-și întâlnească idolii și vedetele preferate în spațiul virtual.Acțiunile Wysiwyg Studios au închis la prețul de 14.250 won joi, în creștere cu 131% comparativ cu 4 ianuarie. Cele ale HYBE au urcat cu 91% în timp ce ale Naver cu 41% în aceeași perioadă.În luna mai, studenții unei universități sud-coreene s-au distrat la un festival în metaverse. Universitatea Konkuk a fost recreată 3-D în metaverse și trei zile studenții și-au creat câte un avatar, au interacționat unii cu alții, au participat la diferite jocuri și activități precum escape room în clădirile campusului.Grupurile financiare vor și ele să folosească metaverse pentru a ține întâlniri, a promova produse și a extinde serviciile de marketing digital. Ideea ar fi că astfel de investiție ar fi critică pentru a atrage generațiile millennials și Z, care sunt următorii mari clienți ai băncilor, fiind interesați de tehnologia virtuală, realitatea augumentată și alte tehnologii cibernetice, conform unor surse din industrie citate de The Korea Times.De exemplu, DGB Financial Group a ținut două ședințe ale executivilor pe Zepeto. Oficialii spun că se gândesc să deschidă o cyber bancă, „ceea ce va fi un nou canal pentru clienți”.Surse:The Korea TimesThe Korea HeraldKorea JoongAng DailyWashington Post