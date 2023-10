FINANTE Luni, 30 Octombrie 2023, 07:14

Sunt cazuri în care firma nu dispune de banii necesari pentru plata unor furnizori sau a salariilor, așa că antreprenorii decid să crediteze firmele pentru asta.

Bani Foto: Agerpres

Legea Guvernului Ciolacu (296/2023) prin care cresc taxele și apar altele noi are și o modificare în privința operațiunilor cu numerar, care complică viața antreprenorilor.

Mai exact, documentul prevede că operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între firme și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/ administratori/persoane fizice/alți creditori reprezentând împrumuturi indiferent de natura și destinația acestora pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.

Vezi mai jos ce înseamnă asta în practică.

Cum va fi complicată viața antreprenorilor

Pe scurt, nu se mai pot face mici creditări în casierie cu dispoziții de încasare când firma nu dispune de cash-ul necesar pentru unele achiziții.

Această situație a fost sesizată de consultantul fiscal Cornel Grama.

Cu alte cuvinte, administratorii nu mai pot pune bani din buzunar în casierie pentru a plăti marfa furnizorilor sau să facă alte plăți, precum să dea salariile angajaților.

Practic, antreprenorii vor trebui să fugă la bancă, să depună banii acolo, să-i ridice de unde i-au depus, iar apoi să se întoarcă la firmă și să-i depună în caserie.

Este vorba despre un drum în plus la bancă pentru a se rezolva o problemă simplă.

Sunt afectați antreprenorii mai ales atunci când salariatul vrea numerar pentru că nu are card, situație frecvent întânită în mediul rural.

De exemplu, de poate întâmpla să vină un angajat care vrea un avans la salariu.

„Ar zice cineva: de ce nu se face asta online? Nu ai cum, dacă el vrea numerar. Omul poate nu are card, nu are cont în bancă sau are probleme cu popriri pe cont. Sunt și situații în care pur și simplu are nevoie de bani cash că așa îi plac lui și nu vrea ca banca să-i ia un eventual comision”, a afirmat Cornel Grama.

Se întâmplă des ca firmele să nu aibă destui bani în anumite zile pentru că nu au avut încasări suficiente. Poate au avut pentru plata unor furnizori și nu mai au pentru angajați.

Măsura va intra în vigoare pe la jumătatea lunii noiembrie.

Dacă ne uităm peste Legea taxelor Ciolacu 1, cum mai este denumită, observăm că băncile vor avea o taxă de 2% pe cifra de afaceri. Acea taxă se va vedea, probabil, în comisioane mai mari. Pentru drumurile pe care vor trebui să le facă la bancă în situația menționată mai sus, probabil că antreprenorii vor plăti comisioane mai mari.