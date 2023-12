FINANTE Miercuri, 27 Decembrie 2023, 09:38

Persoanele fizice autorizate (PFA) și activitățile independente, în general, au parte de foarte multe schimbări fiscale peste câteva zile, adică începând cu 2024.

Data de depunere a rămas aceeași: 25 mai. Referitor la ce aveți de plătit în 2024 pentru 2023, am făcut un text separat. În acesta ne vom concentra pe la veniturile anului următor, deoarece le veți lua în calcul pe estimări.

ANAF a pregătit deja proiectul privind Declarația unică 2024.

Ce salariu minim se ia în calcul la veniturile din 2024

Așa cum știm, de la 1 ianuarie 2024 nu se modifică salariul minim. Rămâne același de astăzi, adică 3.300 lei brut.

Așadar, la calculul plafoanelor pentru plata contribuțiilor acesta va fi luat în calcul, regulă precizată și de reprezentanții ANAF în cadrul unui seminar.

Care sunt noile plafoane de venituri pentru plata contribuțiilor din 2024

Impozitul pe venit a rămas același: 10%.

În privința CASS, se va plăti 10% la venitul realizat sau la norma de venit și va fi plafonată la 60 de salarii minime.

Astfel, CASS se va calcula la o bază de calcul care nu poate fi mai mare de 60 de salarii la venitul net, respectiv norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată.

Așadar, plafonul este între 6 – 60 de salarii, adică între 19.800 – 198.000 lei.

Dacă baza de calcul realizată este mai mică decât 6 salarii minime, atunci PFA va datora o diferență de contributie CASS până la o bază de calcul de 6 salarii minime.

Sunt exceptate de la această diferență de CASS acele PFA care au venituri din:

salarii și asimilate salariilor la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile;

chirii, dividende, dobânzi, bursă, crypto, alte surse pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe țară

O altă noutate vine din împărțirea separată a veniturilor.

Așa cum atrăgea atenția și consultantul fiscal Cornel Grama, dacă un PFA are venituri din activități independente de peste 60 salarii (210.000 lei) și din (dividende sau chirii sau bursa, crypto etc.) peste 24 de salarii minime, va ajunge să plătească CASS la 84 de salarii minime (deci la venituri de 294.000 lei).

“Nu există nicio prevedere care să spună că dacă plătești ca PFA la 24 de salarii la celelalate venituri (dividende, chirii, bursă, dobânzi) ești scutit pentru că deja ai "cotizat " la 24 de salarii. Ba mai mult, ai platit la… 60 de salarii! Nu se mai cumulează veniturile din activități independente cu celelalte categorii de venituri pentru plafoanele de 6/12/24 salarii ca până acum. Sunt tratate distinct”, afirma Grama.

O altă modificare, introdusă recent se referă la veniturile din chirii, dividende sau dobânzi bancare pe care le încasează persoanele fizice. Practic, dacă cineva are venituri sub 6 salarii minime, atunci va plăti CASS de 10% la acel plafon, dacă nu este salariat sau nu are venituri din activități independente.

Veți plăti CASS dacă estimați în Declarația unică venituri de peste 6 salarii minime și ați realizat mai puțin.

Plafoanele la CAS (pensie) rămân ca până acum.

Plafonul pentru norma de venit este 25.000 euro

Cei care erau la normă de venit trebuie să știe că s-a modificat plafonul.

Nu mai este 100.000 euro, ci 25.000 euro. Așadar, dacă ați depășit 25.000 euro în acest an, din 2024 veți trece pe sistem real.

IT-știi nu mai pot folosi norma de venit

IT-știi care lucrează ca PFA trec automat pe sistem real de la 1 ianuarie 2024. Practic, nu mai au normă de venit.

Reamintim că multe firme din zona tehnologiei informației colaborau cu diverși IT-ști (PFA) pe dezvoltarea de softuri. Problema este că le spuneau să lucreze pe codul CAEN de consultanță pentru a se încadra la normă de venit. Astfel, după câțiva ani a venit ANAF în control la IT-ști și i-au întrebat de ce lucrează așa.

Așadar, de aceea au fost modificate regulile în acest caz.

PFA nu mai pot redirecționa 3,5% pentru ONG-uri

PFA, activitățile independente în general, nu mai pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit pentru ONG-uri.

Practic, posibilitatea rămâne doar la veniturile din salarii și asimilate salariilor.

e-Factura la PFA în relația B2B

Dacă ai un PFA și lucrezi cu alte firme ori PFA, trebuie să știi că va trebui să depui facturile la ANAF (Ministerul Finanțelor, în realitate) prin sistemul e-Factura.

Chiar dacă până acum trimiteați Declarația unică în SPV prin CNP, acum va trebui să scumpărați un certificat digital calificat care costă 30 – 45 euro pentru un an, iar pe termen puțin mai lung, de 3 ani, ajunge până în jurul valorii de 80 euro. Atenție că prețurile sunt fără TVA.

Fără așa ceva nu veți putea să depuneți facturile la ANAF.

În primele 6 luni nu se vor da amenzi, iar sistemul va fi doar de trimitere a acestora.

Termenul de depunere este de 5 zile calendaristice de la emiterea facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice față de termenul de emitere a facturii prevăzut de Codul fiscal, adică data de 15 a lunii următoare.

După acea perioadă se vor aplica și amenzi pentru nedeclarare. În cazul PFA ar fi vorba de 1.000 – 2.500 lei.

După cele 6 luni, sistemul e-Factura nu va mai fi doar pentru raportare, ci: emitere-primire facturi.

