FINANTE Marți, 06 Februarie 2024, 08:18

9

e-Factura a tot fost modificată de la lansare și până acum. A avut multe probleme, unele dintre ele au fost rezolvate, lucru transmis chiar de Ministerul Finanțelor în câteva comunicate, dar tot mai sunt situații ce trebuie corectate.

Disperarea antreprenorilor din cauza e-Factura Foto: Ocusfocus | Dreamstime.com

O problemă de care s-au lovit mulți contribuabili este legată de nerecunoașterea facturilor de către destinatari.

O firmă a transmis facturi către mai mulți clienți și unul dintre ei trimite mesaj înapoi în care spune că nu recunoaște factura.

Acum firma trebuie să stea să caute care client e și despre ce factură este vorba, deoarece nu are decât indexul de încărcare. Deci lipsesc date precum nume, dată, număr etc. Nu are decât acel index. Dacă ai trimis 100 de facturi, atunci trebuie să stai să cauți în fiecare până când o găsești.

În 60 de zile se strâng multe facturi. Ar fi util ca Ministerul Finanțelor să pună o bară de Search pe index, pentru a fi mai ușor în astfel de situații.

e-Factura este obligatorie de la 1 ianuarie 2024, iar dacă ai o firmă, un PFA, un ONG va trebui să declari facturile prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ori prin alte softuri oferite de diverse firme.

Ce amendă primești dacă nu declari factura la ANAF și ce termen ai / E și o perioadă în care nu aplică sancțiuni

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în SPV (e-Factura) este de 5 zile calendaristice de la emiterea facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice față de termenul de emitere a facturii prevăzut de Codul fiscal, adică data de 15 a lunii următoare.

Dacă nu declari se consideră contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari.

Cei mici și mijlocii vor primi o amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Ceilalți contribuabili, adică mai mici decât cei mijlocii, vor primi o amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

IMPORTANT: În primele 3 luni din 2024 nu se aplică sancțiuni.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat recent că ia în calcul extinderea acestui termen.

Sursă foto: Dreamstime.com