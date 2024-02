FINANTE Miercuri, 14 Februarie 2024, 08:42

Modificările fiscale care au intrat în vigoare în acest an, precum TVA crescut la produsele care conțin zahăr (în cantitate de 10g la 100g), de exemplu la prăjituri sau înghețată, schimbă unele lucruri în privința controalelor ANAF. Totuși, așa cum spunea și Mariana Vizoli, expertă în fiscalitate și autoarea cărții „TVA de la A la Z. Ghid practic”, zahărul are 9% TVA pentru că se consideră că „nu are zahăr adăugat”. Totuși, produsele care conțin zahăr au 19%, cu excepția situației în care consumi prăjitura sau înghețata la cofetărie sau gelaterie.

Prajitura Foto: Ang Hui Hoen | Dreamstime.com

*Da, e complicat, dar așa a fost gândită Legea de PSD și PNL

În cadrul evenimentului TaxEU Forum, o persoană a întrebat ce se face dacă vine ANAF în control la cofetărie și vede că produsul a fost vândut cu 9% TVA, deși ar fi trebuit 19% pentru că a depășit limita de zahăr. Poate că angajatul când a făcut prăjitura a mai scăpat câteva lingurițe de zahăr din greșeală.

Mariana Vizoli a răspuns: „ANAF nu verifică conținutul efectiv, ci rețeta de fabricație. Legea prevede că sunt 10 grame de zahăr adăugat”.

Dragoș Doroș (fost șef ANAF) tax partner la Eversheds Sutherland România a intervenit spunând că va fi complicat pentru că ANAF nu se pricepe la chimie pentru că avem „carbohidrați, din care zaharuri”, în polioli avem fibre.

„Noi trebuie să privim lucrurile astea din perspectiva ANAF, adică ZERO la chimie”, a precizat Doroș.

Legea 296/2023 (cea a creșterii taxelor și a introducerii unora noi) spune că prin zahăr adăugat se înțelege zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată, galactoză, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din dulceață, adăugate ca ingrediente. (Aceasta este noua definiție modificată prin OUG 115/2023)

Deci conținutul de 10 grame de zahăr la 100 grame de produs ia în considerare întreaga definiție de mai sus.

