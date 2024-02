FINANTE Vineri, 16 Februarie 2024, 13:29

Deși e abia luna februarie, există deja Există indicii clare că turismul din Grecia, după un an record în 2023, se îndreaptă spre o nouă creştere de aproximativ 10% în 2024, notează ziarul elen Ekathimerini, citat de Agerpres.

Naxos, Grecia Foto: Walter Zerla / ImageSource / Profimedia

Pe lângă creșterea numărului de rezervări pentru vacanţe în Grecia cu 12% în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2023, anunţată de Confederaţia Turismului Elen, operatorul german TUI a raportat un avans cu 8% al creşterii medii a rezervărilor de vacanţe în Europa, cele mai solide performanţe venind din Grecia, Spania şi Turcia.

Alături de majorarea cererii pentru pachetele turistice, operatorul german a anunţat şi o expansiune cu a 4% a preţului mediu, faţă de 2023.

Pe baza datelor Băncii Centrale a Greciei, care a anunţat venituri din turism de 22 miliarde de euro în 2023, pentru acest an sunt estimate venituri de 25 miliarde de euro.

În prezent, rezervările firmelor de turism arată o creştere semnificativă în acest an pentru Atena, Salonic şi destinaţiile din apropiere. În lunile următoare este aşteptată majorarea numărului de rezervări pentru destinaţiile de vară, în special Rodos, Creta, Kos, Corfu şi Zakynthos. Până acum, TUI are în total 9,4 milioane de rezervări pentru iarna din 2023-20424 şi vara acestui an, faţă de 8,7 milioane anul precedent.

Turismul a înregistrat ani cu venituri record în Grecia după pandemie

Noile date vin după ce în 2023 Grecia a înregistrat un alt an record pentru turism, la fel ca alte țări din jurul Mării Mediteraneene.

Conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei, veniturile din turism au urcat doar în primele 7 luni ale anului cu 13,21%, la 10,321 miliarde de euro, faţă de 9,116 miliarde de euro în perioada similară din 2019, ultimul an înaintea pandemiei.

În plus, cererea solidă pentru vacanţe în perioada toamnei, din ţări ca Germania şi Marea Britanie, a convins care TUI AG, cea mai mare agenţie de turism din Europa, şi-a extins activitatea în statul elen până în noiembrie, adăugând peste 30.000 de locuri la cursele aeriene din Marea Britanie spre Grecia şi Turcia.

Turismul elen s-a bucurat de un an record în 2023 în pofida incendiilor de vegetație care au mistuit mai multe regiuni ale țării și au forțat unii turiști să se întoarcă acasă înainte de terminarea sejururilor sau să își anuleze cu totul concediile planificate.

Recordul stabilit în 2023 de turismul elen a doborât recordul înregistrat cu doar un an înainte în condițiile în care turismul mondial per ansamblu s-a bucurat de un reviriment spectaculos după anii pandemiei de COVID-19.

„În pofida dificultăților din 2022, consecință a războiului din Ucraina, Grecia a reușit să atingă niveluri record, comparativ cu cifrele din 2019”, a declarat în octombrie 2022 ministrul elen al turismului, Vassilis Kikilias.